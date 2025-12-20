Dove vedere Tottenham-Liverpool in tv e streaming?

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Quella di Premier League al Tottenham Hotspur Stadium sarà - almeno secondo le aspettative - una sfida ricca di goal e spettacolo. I campioni in carica del Liverpool cercheranno di allungare la propria striscia di imbattibilità e di infliggere al Tottenham un’altra sconfitta casalinga.

Definire disastro la trasferta degli Spurs a Nottingham potrebbe persino essere riduttivo. La squadra di Thomas Frank si era presentata al City Ground reduce da due vittorie consecutive e, con un successo, avrebbe potuto fare un balzo nella metà alta della classifica.

Invece i Tricky Trees hanno dominato e stravinto, con i Lilywhites crollati sotto i colpi avversari fino a un pesante 3-0. L’umiliazione ha riacceso i dubbi sulla capacità di Frank di guidare il club: la dirigenza continua a sostenerlo, ma i tifosi gli hanno già voltato le spalle. Tre sconfitte nelle ultime cinque gare di campionato e goal concessi con leggerezza non aiutano il tecnico danese, che rischia grosso in caso di un’altra prova interna deludente.

Dall’altra parte, dopo la tempesta che aveva scosso l’ambiente, il Liverpool ha mostrato carattere uscendone indenne. Il successo esterno contro l’Inter ha messo in luce grinta e determinazione, prima che Arne Slot ricucisse il rapporto con Mohamed Salah e Hugo Ekitike trascinasse i Reds a un 2-0 solido, seppur non scintillante, contro il Brighton ad Anfield.

I campioni sono ora imbattuti da sei partite e hanno finalmente interrotto una serie di risultati negativi. Con Salah in partenza per la Coppa d’Africa, l’allenatore può scegliere la formazione senza tensioni e provare qualche aggiustamento tattico. L’ultima sfida di campionato contro il Tottenham era stata dominata senza appello: l’obiettivo è ripetersi.

Dove vedere Tottenham-Liverpool in diretta: canale tv e streaming

Tottenham-Liverpool sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky: i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 202) e Sky Sport 4K (213).

Come di consueto, sarà possibile seguire la sfida anche in diretta streaming: gli abbonati Sky potranno farlo utilizzando il servizio SkyGo, ma c’è anche l’opzione NOW, sia attraverso sito che app, sempre in abbonamento.

Ora di inizio della partita Tottenham vs Liverpool

Premier League - Premier League Tottenham Hotspur Stadium

Notizie sulle squadre e formazioni

Ultime notizie sul Tottenham

Con Pape Sarr partito per la Coppa d'Africa, anche Yves Bissouma cercherà di raggiungerlo una volta recuperato. Archie Gray è stato responsabile di un goal contro il Nottingham, e anche gli altri centrocampisti non stanno brillando. Frank può solo scegliere la formazione e sperare in una partita senza errori da parte di tutti.

PROBABILE FORMAZIONE: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Palhinha, Bergvall; Kudus, Simons, Kolo Muani; Richarlison

Ultime notizie sul Liverpool

L'assenza di Salah apre un mondo di possibilità per Slot. Il suo 4-4-2 a rombo può schierare sia Alexander Isak che Ekitike in attacco con Wirtz nel ruolo di trequartista. L'impressionante Curtis Jones può giocare sulla sinistra, dando a Federico Chiesa una rara occasione di partire titolare sulla destra. Anche Dominik Szoboszlai potrebbe giocare nella partita. Anche se Joe Gomez ha subito un infortunio, Conor Bradley è tornato in tempo per sostituirlo immediatamente. Anche Jeremie Frimpong sarebbe vicino al rientro in allenamento.

PROBABILE FORMAZIONE: Alisson; Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch; Chiesa, Jones, Wirtz; Ekitike

