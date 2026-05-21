Dove vedere Tottenham-Everton in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Uno scenario del genere, ad inizio stagione, appariva fantascienza.
Invece il Tottenham rischia la retrocessione in Championship, ecco perché nell'ultima giornata di Premier League contro l'Everton ha l'obbligo di non fallire.
Il testa a testa salvezza col West Ham - impegnato parallelamente in casa col Leeds - è giunto all'epilogo: il +2 pone la squadra di De Zerbi in una posizione di vantaggio, ma visto il rendimento flop degli Spurs le sorprese rischiano di essere dietro l'angolo.
In caso di arrivo a pari punti a salvarsi sarà il Tottenham, forte di una miglior differenza reti rispetto a quella degli Hammers.
Di seguito tutte le info sulla sfida con l'Everton, incluse quelle riguardanti formazioni, canale tv e copertura streaming.
Come guardare Tottenham-Everton in diretta? Canale TV e diretta streaming
Tottenham-Everton in tv potrete seguirla all'interno di Diretta Gol Premier League, in onda su Sky Sport Uno nonché visibile in streaming su NOW e Sky Go. Il match integrale, invece, sarà disponibile utilizzando NordVPN.
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Tottenham-Everton: ora di inizio
Tottenham-Everton si gioca domenica 24 maggio 2026, alle ore 17:00 italiane, al Tottenham Stadium di Londra.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabili formazioni Tottenham-Everton
TOTTENHAM (4-2-3-1): Kinsky; Porro, Danso, Van de Ven, Udogie; Bissouma, Bentancur; Kolo Muani, Gallagher, Tel; Richarlison. All. De Zerbi.
EVERTON (4-2-3-1): Pickford; O'Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko; Garner, Iroegbunam; Rohl, Dewsbury-Hall, Ndiaye; Beto. All. Moyes.