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Claudio D'Amato

Dove vedere Tottenham-Everton in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Premier League
Tottenham Hotspur vs Everton
Tottenham Hotspur
Everton

Il Tottenham si gioca la salvezza nell'ultima giornata di Premier League: le info su formazioni, canale tv e diretta streaming del match contro l'Everton.

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Uno scenario del genere, ad inizio stagione, appariva fantascienza.

Invece il Tottenham rischia la retrocessione in Championship, ecco perché nell'ultima giornata di Premier League contro l'Everton ha l'obbligo di non fallire.

Il testa a testa salvezza col West Ham - impegnato parallelamente in casa col Leeds - è giunto all'epilogo: il +2 pone la squadra di De Zerbi in una posizione di vantaggio, ma visto il rendimento flop degli Spurs le sorprese rischiano di essere dietro l'angolo.

In caso di arrivo a pari punti a salvarsi sarà il Tottenham, forte di una miglior differenza reti rispetto a quella degli Hammers.

Di seguito tutte le info sulla sfida con l'Everton, incluse quelle riguardanti formazioni, canale tv e copertura streaming.

Premier League
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Tottenham Hotspur
TOT
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Everton
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Tottenham-Everton: ora di inizio

crest
Premier League - Premier League
Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham-Everton si gioca domenica 24 maggio 2026, alle ore 17:00 italiane, al Tottenham Stadium di Londra.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Tottenham Hotspur - Everton

Tottenham HotspurHome team crest

4-2-3-1

Formazione

4-2-3-1

Home team crestEVE
31
A. Kinsky
37
M. van de Ven
23
P. Porro
4
K. Danso
13
D. Udogie
6
J. Palhinha
30
R. Bentancur
39
R. Kolo Muani
22
C. Gallagher
11
M. Tel
9
Richarlison
1
J. Pickford
15
J. O'Brien
16
V. Mykolenko
6
J. Tarkowski
5
M. Keane
10
I. Ndiaye
42
T. Iroegbunam
37
J. Garner
34
M. Roehl
22
K. Dewsbury-Hall
9
Beto

4-2-3-1

EVEAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • R. De Zerbi

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • D. Moyes

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Probabili formazioni Tottenham-Everton

TOTTENHAM (4-2-3-1): Kinsky; Porro, Danso, Van de Ven, Udogie; Bissouma, Bentancur; Kolo Muani, Gallagher, Tel; Richarlison. All. De Zerbi.

EVERTON (4-2-3-1): Pickford; O'Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko; Garner, Iroegbunam; Rohl, Dewsbury-Hall, Ndiaye; Beto. All. Moyes.

Forma

TOT
-Forma

Goal segnato (subito)
7/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

EVE
-Forma

Goal segnato (subito)
8/12
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre a segno
5/5

Partite tra le due squadre

TOT

Ultime 5 partite

EVE

3

Vittorie

1

Pareggio

1

Vittoria

13

Goal segnati

6
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Classifica

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