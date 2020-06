Dove vedere Torino-Parma in tv e streaming

Il Torino ospita il Parma nel recupero della 25ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Dopo la lunga sospensione per l'emergenza Coronavirus, il campionato di riparte con la sfida fra il di Moreno Longo e il di Roberto D'Aversa, primo dei recuperi della 25ª giornata.

I granata, prima dello stop del torneo, sono scivolati al 15° posto con 27 punti, frutto di 8 vittorie, 3 pareggi e 14 sconfitte, i ducali invece sono al momento ottavi con 35 punti, gli stessi del , e un cammino di 10 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte. Per gli emiliani ci sono ancora possibilità di un piazzamento europeo, visto che il 6° posto occupato dal dista 4 lunghezze.

Nei 15 precedenti in Serie A in casa dei piemontesi, il bilancio vede una prevalenza dei pareggi, 7, a fronte di 5 successi dei gialloblù e di 3 soli successi del Torino. Gli ultimi due incroci hanno visto il Torino imporsi sul Parma nel 2014 (1-0 con rete di Darmian) e gli emiliani espugnare lo Stadio Olimpico nella scorsa stagione (2-1 con goal di Gervinho e Inglese per gli ospiti e di Baselli per i padroni di casa).

Il 'Gallo' Andrea Belotti è il miglior realizzatore dei granata in campionato con 9 reti all'attivo, mentre fra i ducali spiccano gli 8 goal del danese Cornelius, giocatore più prolifico degli emiliani.

Il Torino non vince in Serie A dal 12 gennaio, ed è reduce da una serie negativa di 6 sconfitte di fila, il Parma invece ha ottenuto un pareggio, 2 sconfitte e una vittoria nelle ultime 4 gare disputate nel torneo.

QUANDO SI GIOCA TORINO-PARMA

Torino-Parma si giocherà la sera di sabato 20 giugno 2020 nella cornice dello Stadio Olimpico Grande Torino del capoluogo piemontese e in assenza di pubblico, per ottemperare alle rigide disposizioni per contrastare l'emergenza sanitaria. Il fischio d'inizio della gara è in programma per le ore 19.30.

DOVE VEDERE TORINO-PARMA IN TV E STREAMING

Il recupero Torino-Parma sarà trasmesso in esclusiva in diretta da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca sarà curata da Riccardo Gentile con il supporto di Beppe Bergomi al commento tecnico.

Sono due invece le opzioni per chi volesse godersi la partita in diretta . Gli abbonati Sky, mediante Sky Go, possono seguire il match sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando la app per sistemi Android e iOS, sia sul proprio personal computer o notebook.

Una seconda possibilità è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che previo acquisto di uno dei pacchetti proposti, consente agli utenti di vedere il meglio della programmazione sportiva della piattaforma satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-PARMA

Longo schiererà in campo i granata con il 3-4-1-2. Pesano le assenze per infortunio di Verdi e Baselli, cui potrebbe aggiungersi anche Ansaldi, che accusa problemi al polpaccio e va verso il forfait. Davanti largo dunque al tandem Belotti-Zaza, con lo spagnolo Berenguer a supporto sulla trequarti. Sulle due corsie laterali potrebbero agire De Silvestri a destra e il nigeriano Ola Aina sull'out mancino. In mezzo al campo Lukic affiancherà 'El General' Rincon. La difesa a tre, davanti al portiere Sirigu, dovrebbe essere guidata da N'Koulou, con Izzo e Lyanco ai suoi lati.

Meno problemi, se non di abbondanza, per D'Aversa, che ha praticamente l'intera rosa a disposizione. Recuperato in attacco anche Inglese, che tuttavia potrebbe accomodarsi in panchina. Come centravanti titolare partirà probabilmente Cornelius, che sarà affiancato da Kulusevski e dall'ivoriano Gervinho nel tridente d'attacco. In mediana Brugman è il favorito per ricoprie il ruolo di regista, con Kucka e Kurtic che si candidano per il ruolo di mezzali. In porta giocherà Sepe, mentre in difesa Iacoponi e Bruno Alves comporranno la coppia centrale e Darmian e Gagliolo agiranno da terzini.

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Lyanco; De Silvestri, Rincon, Lukic, Ola Aina; Berenguer; Belotti, Zaza.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho.