Belotti si prende il Torino: batterà anche i calci di punizione

Con l'assenza di Verdi e Baselli, sarà Andrea Belotti il prescelto per battere i calci di punizione dal limite nel Torino: Berenguer l'alternativa.

Serve una scossa alla stagione di un in caduta libera: una squadra che sembra aver perso la propria identità per finire in un tunnel di risultati negativi. Una scossa che proverà a dare Andrea Belotti, sempre più trascinatore della formazione granata.

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', il 'Gallo' si prenderà anche la responsabilità dei calci di punizione: con le assenze di Verdi e Baselli toccherà al centravanti della Nazionale cercare la porta dal limite dell'area.

In questi giorni di preparazione alla ripresa del campionato Belotti si è esercitato molto nelle sedute di allenamento: una botta secca e potente per i calci piazzati da posizione centrale.

Per quanto riguarda le punizioni da posizione più defilata toccherà invece a Berenguer cercare la porta di precisione: lo spagnolo rappresenta infatti la prima alternativa al Gallo e sarà anche l'incaricato per i calci d'angolo.

Pronto anche Meitè, che in assenza di Berenguer prenderà in mano i calci piazzati del Toro: priorità però al Gallo Belotti, sempre più leader di un Torino che deve reagire se non vuole ritrovarsi invischiato nella pericolosa 'zona rossa' della classifica.