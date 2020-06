DIRETTA: Torino-Parma LIVE! Prepartita e formazioni

- L'unico dubbio per D'Aversa era a centrocampo, con Scozzarella che scavalca Hernani e Brugman e si prende il posto in mediana con Kucka e Kurtic. Difesa che non cambia rispetto alle abitudini: Bruno Alves e Iacoponi centrali, Gagliolo e Darmian larghi. La novità è il rientro di Sepe, che aveva saltato gli ultimi impegni di febbraio e marzo per infortunio.