Dove vedere Torino-Juventus in tv e streaming

Torino e Juventus contro nel derby della 29ª giornata di Serie A: tutte le notizie sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Tempo di derby nel sabato pre-pasquale di Serie A. La 29ª giornata offre l'incrocio tra Torino e Juventus, alle prese con ambizioni di classifica agli antipodi ma chiamate a sfidarsi in una stracittadina che può sconvolgere equilibri e scenari.

Guarda Torino-Juventus in streaming su DAZN

La squadra granata, risollevatasi con l'arrivo in panchina di Davide Nicola, si presenta al derby con la Juve reduce dal ko di Marassi con la Samp, 23 punti e una partita in meno (quella contro la Lazio del 2 marzo, che andrà disputata).

In casa bianconera, la sconfitta interna col Benevento grida riscatto: rincorsa al tandem Inter-Milan, Juventus-Napoli del 7 aprile da rigiocare e una bagarre Champions che obbliga i ragazzi di Pirlo a non commettere ulteriori passi falsi.

QUANDO SI GIOCA TORINO-JUVENTUS

Torino-Juventus si gioca sabato 3 aprile 2021 allo stadio 'Olimpico Grande Torino' di Torino: fischio d'inizio, previsto alle ore 18:00.

DOVE VEDERE TORINO-JUVENTUS IN TV E STREAMING

Il derby tra Torino e Juventus sarà trasmesso in diretta tv da DAZN, detentrice dei diritti di tre partite su dieci di ogni giornata di Serie A: canale di riferimento DAZN1, numero 209 del decoder di Sky, disponibile per chi ha aderito all'offerta Sky-DAZN.

La gara tra granata e bianconeri sarà inoltre disponibile in streaming, accedendo al sito di DAZN e sottoscrivendo un abbonamento per poi potersi godere Torino-Juve direttamente sul portale o scaricando l'app di DAZN su smart tv, smartphone o tablet. In alternativa, basterà collegare il computer al televisore mediante un cavo ad alta definizione o utilizzando dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-JUVENTUS

Torino avanti col 3-5-2: Nicola, visto l'infortunio di Singo, potrebbe proporre Ansaldi a destra lasciando Murru sull'out mancino. Rincon e Lukic ai lati di Mandragora in mediana, Lyanco in retroguardia, davanti la coppia Sanabria-Belotti.

Juventus con Cuadrado e Danilo in difesa, coppia centrale De Ligt-Bonucci. Pirlo verso il modulo a trazione anteriore, con Kulusevski, Chiesa, Morata e Cristiano Ronaldo tutti in campo dal 1', ma occhio all'opzione McKennie. Buffon out per squalifica.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Ansaldi, Rincon, Mandragora, Lukic, Murru; Sanabria, Belotti.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo.