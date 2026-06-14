La partita tra Spagna e Capo Verde è trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito trovi le opzioni disponibili per seguire il match in TV e in streaming.

Come vedere Spagna-Capo Verde con una VPN

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Spagna-Capo Verde: data e orario

La Spagna apre la propria avventura ai Mondiali 2026 affrontando Capo Verde all'Atlanta Stadium, in Georgia, in una partita valida per il Gruppo H della Coppa del Mondo FIFA.

Luis de la Fuente porta in campo una Roja che ha ritrovato la propria identità dopo anni di transizione. Con Pedri ormai 23enne e un centrocampo tra i più completi del torneo, la Spagna si presenta ad Atlanta come una delle nazionali più attese della competizione.

La grande incognita riguarda Lamine Yamal. Il fenomeno del Barcellona ha recuperato da un problema al tendine del bicipite femorale ed è stato dichiarato disponibile da De la Fuente, anche se non al massimo della condizione. La sua presenza, anche parziale, cambia radicalmente le prospettive offensive della Spagna.

Dall'altra parte, Capo Verde scrive la propria storia. L'arcipelago atlantico debutta sulla scena mondiale con la consapevolezza di non avere nulla da perdere. Il ct Bubista ha costruito una squadra compatta, capace di battere Serbia e Bermuda nelle ultime uscite amichevoli, e potrà contare sul capitano Ryan Mendes come punto di riferimento offensivo.





Per seguire la partita in diretta TV o in live streaming, ecco tutto quello che c'è da sapere.

Formazioni

Sul fronte spagnolo, Luis de la Fuente dovrebbe schierare Unai Simon tra i pali, con una difesa composta da Pau Cubarsi, Pedro Porro, Aymeric Laporte e Marc Cucurella. A centrocampo spazio a Fabian Ruiz, Pedri e Rodri, mentre Alejandro Baena, Mikel Oyarzabal e Ferran Torres completerebbero l'undici titolare. Non risultano infortuni o squalifiche comunicati dalla federazione spagnola, anche se la situazione di Lamine Yamal rimane da monitorare.

In casa Cabo Verde, Bubista si affida al portiere Vozinha e a una difesa a quattro con Logan Costa, Roberto Lopes, Steven Moreira e Joao Paulo. Il centrocampo vede Yannick Semedo e Jamiro Monteiro, con Jovane Cabral e Ryan Mendes larghi. Wagner Pina e Dailon Rocha Livramento completano il probabile undici titolare. Non sono segnalati indisponibili al momento; eventuali aggiornamenti saranno inseriti in prossimità del calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

La Spagna arriva alla partita con un bilancio di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime cinque uscite. L'ultima gara ha visto La Roja battere il Perù 3-1 in amichevole il 9 giugno, mentre in precedenza aveva pareggiato 1-1 contro l'Iraq. Nelle cinque partite la Spagna ha segnato 7 gol e ne ha subiti 4, con una vittoria netta per 3-0 contro la Serbia che si distingue come risultato più convincente del periodo.

Capo Verde presenta un rendimento recente sorprendente: 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle ultime cinque. Gli Squali Blu hanno battuto sia la Serbia che le Bermuda per 3-0 nelle ultime due uscite, segnando 9 gol in totale nelle cinque partite e subendone 6. L'unica sconfitta è arrivata contro il Cile per 4-2, ma la striscia positiva più recente racconta di una squadra in fiducia.

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Classifica





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