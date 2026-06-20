Spagna vs Arabia Saudita è trasmessa in Italia su DAZN, Rai 1 e RaiPlay. Di seguito i canali TV e le opzioni di live streaming disponibili.

Come vedere Spagna-Arabia Saudita con una VPN

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Spagna-Arabia Saudita: data e orario

La Spagna affronta l'Arabia Saudita all'Atlanta Stadium nel Girone H dei Mondiali 2026, in una sfida che potrebbe risultare decisiva per le sorti del raggruppamento. Le Furie Rosse cercano la prima vittoria nel torneo dopo un esordio deludente, mentre le Aquile Verdi puntano a sorprendere ancora.

Luis de la Fuente è sotto pressione dopo il pareggio a reti bianche contro Capo Verde nella gara d'apertura. La prestazione della Spagna ha sollevato interrogativi sulla fluidità offensiva della squadra, con Rodri finito nel mirino delle critiche per aver rallentato il gioco. Il commissario tecnico ha risposto con fermezza, definendo il centrocampista del Manchester City il miglior giocatore al mondo.

Lamine Yamal è tornato in campo da subentrato contro Capo Verde dopo due mesi di stop per infortunio, portando subito vivacità e imprevedibilità sulla trequarti spagnola. Il talento del Barcellona ha lanciato un messaggio chiaro ai tifosi: la Spagna è ancora in corsa per il titolo. La sua presenza dal primo minuto contro l'Arabia Saudita potrebbe cambiare il volto della squadra.

L'Arabia Saudita arriva alla sfida dopo aver pareggiato 1-1 contro l'Uruguay nella prima giornata. Le Aquile Verdi, guidate da Georgios Donis, hanno dimostrato di poter competere con squadre di alto livello, come già accaduto quattro anni fa. Un'impresa contro la Spagna le proietterebbe in cima al gruppo H.

La squadra saudita ha però mostrato qualche fragilità difensiva nelle ultime uscite amichevoli, con due sconfitte consecutive prima del Mondiale. Donis dovrà trovare il giusto equilibrio tra solidità e ambizione offensiva per contenere la qualità tecnica degli avversari.

Per la Spagna, questa è una partita da non sbagliare. Un secondo risultato deludente metterebbe seriamente a rischio la qualificazione agli ottavi di finale. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in TV e in live streaming.

Formazioni

Luis de la Fuente non ha segnalato infortuni o squalifiche nel gruppo Spagna. Il probabile undici titolare prevede Unai Simon in porta, con una difesa composta da Pau Cubarsi, Marc Cucurella, Marcos Llorente e Aymeric Laporte. A centrocampo spazio a Pedri, Fabian Ruiz e Rodri, mentre in attacco il tridente dovrebbe essere formato da Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal e Nico Williams.

Anche l'Arabia Saudita non registra indisponibili o squalificati secondo le informazioni attualmente disponibili. Il commissario tecnico Georgios Donis dovrebbe affidarsi a Mohammed Al Owais tra i pali, con una linea difensiva composta da Abdulelah Al Amri, Hassan Al Tambakti, Ali Lajami e Moteb Al-Harbi. Il centrocampo sarà guidato da Musab Al-Juwayr, Salem Al-Dawsari, Mohamed Kanno e Abdullah Alkhaibari, con Saud Abdulhamid e Firas Al-Buraikan a supporto dell'attacco. Eventuali aggiornamenti saranno aggiunti in prossimità del calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

La Spagna arriva a questa partita con un ruolino di 2 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte nelle ultime cinque uscite. L'esordio mondiale contro Capo Verde si è concluso 0-0, mentre in amichevole le Furie Rosse avevano battuto il Perù 3-1 e travolto la Serbia per 3-0. Nelle ultime cinque gare la Spagna ha segnato 4 gol e ne ha subiti 1, con due clean sheet all'attivo.

L'Arabia Saudita presenta un bilancio di 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime cinque partite. Le Aquile Verdi hanno pareggiato 1-1 contro l'Uruguay nella prima giornata del Mondiale, dopo aver vinto 3-0 contro Porto Rico in amichevole. Le due sconfitte consecutive contro Ecuador (2-1) e Serbia (2-1) prima del torneo restano un campanello d'allarme. Nelle ultime cinque gare la squadra saudita ha segnato 5 gol e ne ha incassati 6.

Precedenti

Il confronto diretto più recente tra le due nazionali risale al 7 settembre 2012, quando la Spagna si impose 5-0 in amichevole. In precedenza, il 29 maggio 2010, le Furie Rosse si erano aggiudicate un'altra amichevole per 3-2. L'unico precedente in Coppa del Mondo risale al 23 giugno 2006, con la Spagna vittoriosa per 1-0 in una sfida in cui l'Arabia Saudita giocava in casa. Nei tre incontri registrati, la Spagna non ha mai perso, totalizzando 9 gol segnati e 2 subiti.

Classifica





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