Dove vedere i sorteggi di Champions League in diretta tv e streaming

Sorteggio gironi Champions League 2019/20: dove vederlo in diretta tv e streaming.

E' il giorno tanto atteso, il giorno del sorteggio dei gironi della 2019/2020. Le migliori squadra d'Europa sono in attesa di conoscere il proprio destino nella competizione più importante a livello di club. Tra tutte, anche , , e , rappresentanti per l' in questa edizione.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

In occasione del sorteggio della fase a gironi della Champions League è prevista un'ampia copertura televisiva.

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE: DATA E ORARIO

Il sorteggio della fase a gironi della Champions League 2019/2020 si terrà il 29 agosto a Montecarlo con inizio della cerimonia a partire dalle 18.00. Durante l'evento, ad intervallare i sorteggi delle varie fasce, ci saranno finestre dedicate alla premiazione dei migliori giocatori della passata edizione della maggiore competizione europea.

DOVE VEDERE IL SORTEGGIO DI CHAMPIONS IN TV?

Il sorteggio della fase a gironi della Champions League sarà trasmesso da Sky ed Eurosport:

Sky Sport 24, canale 200 (diretta dalle 17.45)

Sky Sport Football, canale 203 (diretta dalle 17.45)

Eurosport 1, canale 210 del bouquet Sky (diretta dalle 18.00)

DOVE VEDERE IL SORTEGGIO DI CHAMPIONS IN STREAMING?

Il sorteggio della fase a gironi di Champions League sarà disponibile in diretta :

su DAZN , nella sezione 'Ora su DAZN' selezionando il canale Eurosport 1

, nella sezione 'Ora su DAZN' selezionando il canale Eurosport 1 sul sito ufficiale della UEFA, che - come da tradizione - trasmetterà la cerimonia in lingua inglese

IN DIRETTA SU GOAL.COM

Su Goal racconteremo il sorteggio della fase a gironi della Champions League in diretta, dalle ore precedenti all'evento fino alla fine della cerimonia, con notizie, approfondimenti e tutti i retroscena da Montecarlo. A partire dalle 18.00, la diretta testuale del sorteggio vero e proprio.