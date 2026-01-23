Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Serie C
team-logoSorrento
team-logoSalernitana
GOAL

Dove vedere Sorrento-Salernitana in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Come guardare la partita di Serie C Sky Wi-Fi tra Sorrento e Salernitana: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

La Salernitana ripartirà da Sorrento nella ventitreesima giornata del campionato di Serie C.

I granata vogliono continuare a lottare per il primato del girone C: la formazione di Raffaele proverà a diminuire il gap da Catania e Benevento, appaiate in vetta, vincendo al Viviani contro i rossoneri.

Di contro, però, la formazione costiera ha bisogno di punti per evitare di scivolare in zona playout.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Sorrento-Salernitana in diretta? Canale TV e diretta streaming

Serie C
Sorrento crest
Sorrento
SOR
Salernitana crest
Salernitana
SAL

Sorrento-Salernitana verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Max.

Sarà possibile seguire Sorrento-Salernitana anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Sorrento-Salernitana: ora di inizio

crest
Serie C - Grp. C

La gara fra Sorrento e Salernitana, valida per la giornata numero 23 di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà domenica 25 gennaio, allo stadio Alfredo Viviani di Potenza, con fischio d’inizio ore 14:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabile formazione Sorrento

SORRENTO (3-4-2-1): Del Sorbo; Shaw, Fusco, Solcia; Paglino, Cuccurullo, Cangianiello, Crecco; Ricci, D’Ursi; Sabbatani. All. Serpini.

Probabile formazione Salernitana

Salernitana (3-4-2-1): Donnarumma; Berra, Golemic, Matino; Longobardi, Capomaggio, De Boer, Villa; Ferraris, Achik; Ferrari. All. Raffaele.

Forma

SOR
-Forma

Goal segnato (subito)
5/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

SAL
-Forma

Goal segnato (subito)
6/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Partite tra le due squadre

SOR

Ultime 5 partite

SAL

2

Vittorie

1

Pareggio

2

Vittorie

8

Goal segnati

6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Classifica

