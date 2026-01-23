Dove vedere Sorrento-Salernitana in tv e streaming: canale, orario, formazioni

La Salernitana ripartirà da Sorrento nella ventitreesima giornata del campionato di Serie C.
I granata vogliono continuare a lottare per il primato del girone C: la formazione di Raffaele proverà a diminuire il gap da Catania e Benevento, appaiate in vetta, vincendo al Viviani contro i rossoneri.
Di contro, però, la formazione costiera ha bisogno di punti per evitare di scivolare in zona playout.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Sorrento-Salernitana in diretta? Canale TV e diretta streaming
Sorrento-Salernitana verrà proposta in diretta televisiva da Sky.
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Max.
Sarà possibile seguire Sorrento-Salernitana anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
Come guardare ovunque con una VPNSe ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.
Sorrento-Salernitana: ora di inizio
La gara fra Sorrento e Salernitana, valida per la giornata numero 23 di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà domenica 25 gennaio, allo stadio Alfredo Viviani di Potenza, con fischio d’inizio ore 14:30.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabile formazione Sorrento
SORRENTO (3-4-2-1): Del Sorbo; Shaw, Fusco, Solcia; Paglino, Cuccurullo, Cangianiello, Crecco; Ricci, D’Ursi; Sabbatani. All. Serpini.
Probabile formazione Salernitana
Salernitana (3-4-2-1): Donnarumma; Berra, Golemic, Matino; Longobardi, Capomaggio, De Boer, Villa; Ferraris, Achik; Ferrari. All. Raffaele.