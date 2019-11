Dove vedere Slavia Praga-Inter in tv e streaming

L'Inter sfida lo Slavia Praga per rimanere in vita in Champions League: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

Seconda in campionato alle spalle della , l' torna a concentrare le proprie attenzioni sulla . I nerazzurri di Antonio Conte volano in per affrontare lo Slavia Praga, provando a mantenere vive le speranze di qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

La classifica del girone F di Champions League non sorride all'Inter, che dopo 4 giornate ha racimolato altrettanti punti. Capolista del raggruppamento è il con 8 punti, seguito dal con 7. La formazione di Conte, insomma, deve assolutamente tornare da Praga con i 3 punti per non abbandonare anzitempo le speranze di qualificazione agli ottavi.

Impresa non semplice, se è vero che lo Slavia Praga ha messo alle corde l'Inter nella gara d'andata disputata a San Siro: i cechi in quell'occasione sono passati addirittura in vantaggio, coronando un'ottima prestazione, ma sono stati raggiunti nel finale da una rete di Barella.

Lo Slavia, nonostante quella mezza impresa, è in ogni caso quasi impossibilitato a raggiungere uno dei primi due posti del girone. La squadra di Trpisovsky è comunque ancora in corsa per la terza posizione, che 'regala' un pass per l' : in caso di vittoria scavalcherebbe proprio l'Inter.

QUANDO SI GIOCA SLAVIA PRAGA-INTER

La gara tra Slavia Praga e Inter, valevole per la quinta giornata dei gironi di Champions League, è in programma nella serata di mercoledì 27 novembre al Sinobo Stadium di Praga. Il calcio d'inizio è in programma alle ore 21.

In contemporanea a Slavia Praga-Inter si giocherà anche Barcellona- , in programma al Camp Nou. Gara fondamentale per i destini degli uomini di Conte, che devono sperare in un risultato negativo dei tedeschi per avere ancora qualche chance di approdare agli ottavi di Champions League.

DOVE VEDERE SLAVIA PRAGA-INTER IN TV E STREAMING

La gara tra Slavia Praga e Inter non sarà visibile in chiaro, e dunque su Canale 5, che per questa settimana ha deciso di trasmettere Juventus- : il match sarà trasmesso unicamente su Sky Sport, in particolare sui canali Sky Sport Arena e sul 253 del satellite, oltre al canale 484 del digitale terrestre.

Gli abbonati a Sky potranno assistere a Slavia Praga-Inter non soltanto in televisione, ma anche in : basterà scaricare l'applicazione gratuita SkyGo, disponibile tramite pc, smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI SLAVIA PRAGA-INTER

La formazione dello Slavia Praga dovrebbe ricalcare in larga parte quella scesa in campo all'andata. In difesa ci sarà però Frydrych e non Novorka, mentre c'è qualche dubbio anche negli altri reparti, con Husbauer che rischia il posto a favore di Sevcik.

Inter obbligata o quasi, specialmente dopo l'infortunio che ha tolto di mezzo Barella. In mezzo al campo le due mezzali saranno il recuperato Gagliardini e Vecino, con Brozovic regista, visto che Sensi non ce la fa. L'alternativa è schierare Candreva interno. Godin, de Vrij e Skriniar in difesa, ancora Lautaro Martinez e Lukaku davanti.

SLAVIA PRAGA (4-2-3-1): Kolar; Coufal, Kudela, Frydrych, Boril; Husbauer, Soucek; Masopust, Traoré, Stanciu; Olayinka. All. Trpisovsky

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Vecino, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte