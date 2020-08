Dove vedere Siviglia-Roma in tv e streaming

Siviglia e Roma si contendono in gara secca l'accesso ai quarti di finale di Europa League: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla.

Il di Julen Lopetegui affronta la di Paulo Fonseca nell' ottavo di finale in gara secca di che si disputerà in campo neutro in dopo la lunga sospensione del torneo per l'emergenza Coronavirus.

Gli andalusi si sono qualificati vincendo il Gruppo A davanti all'Apoel Nicosia e quindi superando i rumeni del Cluj ai sedicesimi grazie alla regola dei goal segnati in trasferta. I capitolini invece si sono piazzati al 2° posto nel Gruppo J dietro all' e hanno superato ai sedicesimi i belgi del Gent.

Il Siviglia non ha mai affrontato la Roma in confronti ufficiali, mentre nei 12 precedenti in competizioni UEFA contro formazioni italiane ha collezionato 5 vittorie e 5 sconfitte. L'ultima sfida contro un'italiana è stata contro la nella passata edizione del torneo, quando la formazione spagnola si è imposta 1-0 a Roma e 2-0 a Siviglia.

Altre squadre

L'unico precedente contro una squadra italiana giocato in campo è neutro è stato invece in occasione della Supercoppa europea 2007 a Montecarlo, quando uscì sconfitto 3-1 dalla gara con il .

La vincente della sfida Siviglia-Roma affronterà poi nei quarti di finale la vincente del confronto fra i greci dell' e gli inglesi del Wolverhampton. Munir è il miglior marcatore degli andalusi nel torneo con 5 reti realizzate, mentre Edin Dzeko e Justin Kluivert sono i giocatori più prolifici dei giallorossi con 3 goal segnati ciascuno.

QUANDO SI GIOCA SIVIGLIA-ROMA

Siviglia-Roma si giocherà la sera di giovedì 6 agosto 2020, a porte chiuse, nel palcoscenico della MSV Arena di Duisburg, in Germania. Il fischio d'inizio della partita è previsto per le ore 18.55.

DOVE VEDERE SIVIGLIA-ROMA IN TV E STREAMING

La sfida degli ottavi di finale di Europa League, Siviglia-Roma, sarà trasmessa in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Chi lo preferisse potrà seguire la partita anche in diretta . Gli abbonati Sky potranno vederla mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, sia su pc e notebook, scaricando la app per sistemi iOS e Android, oppure collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Per gli altri la soluzione è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione della partita a chi acquista uno dei pacchetti proposti.

PROBABILI FORMAZIONI SIVIGLIA-ROMA

Lopetegui schiererà gli andalusi con un classico 4-3-3. Nel tridente offensivo Ocampos e Munir potrebbero agire da esterni offensivi, con De Jong centravanti. A centrocampo Gudelj si candida ad agire da playmaker, con Óliver Torres e Joan Jordán ai suoi lati come mezzali. In difesa probabile coppia centrale formata da Koundé e Diego Carlos, mentre Jesus Navas e Reguilón saranno i due terzini. Fra i pali si rivedrà Vaclik, che ha recuperato dal suo infortunio.

Fonseca dovrà rinunciare al francese Veretout, squalificato, e con ogni probabilità riproporrà a livello tattico il 3-4-2-1 visto all'opera nelle ultime giornate di campionato. Il vertice offensivo sarà come al solito Dzeko, alle cui spalle si candidano a giocare da trequartisti Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan, entrambi a riposo nell'ultimo turno di campionato contro la . Zaniolo e Perotti, parsi in buona condizione contro i bianconeri, potrebbero tornare utili a gara in corso, come del resto Kluivert. Per quanto riguarda i due esterni, a destra potrebbe giocare Bruno Peres, che dovrebbe essere inserito nella nuova lista UEFA, con Kolarov a sinistra. In mezzo tandem Cristante-Diawara. In difesa è incerta la presenza di Smalling: qualora non fosse raggiunto in tempo l'accordo con il per la permanenza nella capitale del giocatore inglese, al suo posto dovrebbe trovar spazio Ibañez. Per il resto giocheranno sicuramente Fazio e Mancini, con Pau López a protezione della porta. Rischiano il taglio anche Under, Juan Jesus, Cetin e Santon.

SIVIGLIA (4-3-3): Vaclik; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Óliver Torres, Gudelj, Jordán; Ocampos, L. De Jong, Munir.

ROMA (3-4-2-1): Pau López; Smalling, Fazio, Mancini; Bruno Peres, Cristante, Diawara, Kolarov; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.