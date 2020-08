Siviglia-Roma, le formazioni ufficiali: Zaniolo titolare

Nel Siviglia c'è En-Nesyri come prima punta, con Ocampos e Suso sulle fasce. Roma con Ibanez in difesa, dal 1' anche Bruno Peres e Cristante.

SIVIGLIA (4-3-3): Bounou; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Banega, Fernando, Jordán; Ocampos, En-Nesyri, Suso.

ROMA (3-4-2-1): Pau López; Mancini, Ibañez, Kolarov; Bruno Peres, Diawara, Cristante, Spinazzola; Zaniolo, Mkhitaryan; Dzeko.

Dopo la qualificazione dell' ai quarti di , tocca alla , anch'essa impegnata in gara secca, a tentare la strada dei quarti: di fronte ai giallorossi in quel di Duisburg c'è il dell'ex Monchi: un match complicato per entrambe aperto ad ogni possibilità.

Nel Siviglia c'è Suso come esterno alla pari del rinato Ocampos, mentre En-Nesyri sarà il centravanti del 4-3-3. A centrocampo ci sono Banega e Fernando insieme a Jordan, con Koundè e Diego Carlos centrali di difesa. Sulle fasce spazio per Reguilon e Jesus Navas, in porta Bounou. Panchina per Munir e De Jong.

La Roma risponde con Dzeko prima punta, supportato da Mkhitaryan e Zaniolo. Bruno Peres e Spinazzola sono gli esterni, Cristante e Diawara gli interni. Tra i pali spazio per Pau Lopez, difeso da Mancini, Ibanez e Kolarov. Smalling e Spinazzola non saranno a disposizione per l'Europa League dopo il ritorno in Premier League.