DIRETTA: Siviglia-Roma LIVE! Prepartita e formazioni

PROBABILI FORMAZIONI SIVIGLIA-ROMA

Lopetegui dovrebbe schierare fra i pali il recuperato Vaclik a spese di Bono. In difesa, da terzini agiranno Jesus Navas e Reguilón, con Koundé e Diego Carlos a comporre la coppia centrale. A centrocampo, out prudenzialmente Gudelj, risultato positivo al Covid due domeniche fa, nonostante il secondo tampone abbia dato esito negativo, dovrebbe trovar spazio in regia Fernando, con Banega e Joan Jordán favoriti per il ruolo di mezzali. In attacco, Ocampos potrebbe spuntarla su Suso come esterno offensivo di destra, con Munir a sinistra e l'olandese De Jong come centravanti.

Fonseca punterà su Dzeko come riferimento offensivo dei giallorossi e alle sue spalle potrebbe lanciare dal 1' Zaniolo in coppia con Mkhitaryan, mentre Lorenzo Pellegrini, al rientro con mascherina protettiva dopo la frattura al naso, partirà dalla panchina. Squalificato Veretout, a centrocampo toccherà a Diawara far coppia con Cristante, mentre sulle due fasce agiranno Bruno Peres a destra e Spinazzola a sinistra. Kolarov farà infatti da centrale mancino in una difesa a tre con Mancini e Ibañez, schierata a protezione della porta di Pau López.

SIVIGLIA (4-3-3): Vaclik; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Banega, Fernando, Jordán; Ocampos, L. De Jong, Munir.

ROMA (3-4-2-1): Pau López; Mancini, Ibañez, Kolarov; Bruno Peres, Diawara, Cristante, Spinazzola; Zaniolo, Mkhitaryan; Dzeko.