Lo Sheriff ospita l’Inter nella quarta giornata del girone di Champions League: tutto su formazioni e diretta tv e streaming.

Dopo aver messo alle spalle una falsa partenza scandita da un solo punto nelle prime due uscite ed essersi rilanciata nel Gruppo D, l’Inter torna in campo in Champions League sapendo di poter avere disposizione una chance importante. La compagine nerazzurra infatti, nella quarta giornata della fase a gironi della massima competizione continentale per club, affronterà lo Sheriff con l’obiettivo di batterlo e superarlo in classifica.

Il compito che attende gli uomini di Simone Inzaghi non è di quelli che vanno sottovalutati. I moldavi dello Sheriff sono sin qui stati tra le grandi sorprese del torneo. Hanno infatti esordito nella competizione battendo 2-0 lo Shakhtar e poi si sono ripetuti andando a cogliere uno storico successo per 2-1 sul campo del Real Madrid, prima essere battuti dall’Inter.

Proprio il 3-1 dell’andata rappresenta quindi sin qui l’unico successo dei nerazzurri nella competizione, visto che in precedenza erano arrivati il ko interno contro il Real (0-1) ed il pareggio esterno a reti bianche contro lo Shakhtar.

La classifica del Gruppo D quindi al momento recita: Sheriff 6 punti, Real Madrid 6, Inter 4 e Shakhtar 1.

Quello dell’andata è stato il primo confronto ufficiale in assoluto tra le due squadre.

QUANDO SI GIOCA SHERIFF-INTER

La sfida che vedrà opposte Sheriff ed Inter si disputerà mercoledì 3 novembre 2021 allo Stadionul Sheriff di Tiraspol. Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 21,00.

DOVE VEDERE SHERIFF-INTER IN TV E STREAMING

Sheriff-Inter verrà trasmessa in diretta dall’emittente satellitare Sky ed i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite).

Come di consueto, l’evento sarà disponibile anche in streaming e sarà quindi possibile seguirlo attraverso tablet e smartphone o ancora pc e notebook, tramite Sky Go. Sarà quindi sufficiente utilizzare l’apposita app compatibile con i sistemi operativi iOS ed Android.

Le alternative sono rappresentate da NOW, ovvero a piattaforma che consente di assistere alla programmazione Sky previo acquisto di un abbonamento, e Mediaset Infinity+.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Non sono ancora stati resi noti i telecronisti che cureranno il racconto di Sheriff-Inter per Sky. Per quanto riguarda Infinity+, invece, i due telecronisti saranno Riccardo Trevisani e Roberto Cravero.

PROBABILI FORMAZIONI SHERIFF-INTER

Simone Inzaghi si affiderà ad un 3-5-2 nel quale il pacchetto difensivo davanti ad Handanovic sarà completato da Skriniar, De Vrij e Bastoni. Darmian e Perisic dovrebbero presidiare gli esterni, mentre in attacco ci sarà Dzeko con Lautaro Martinez.

Yuriy Vernydub dovrebbe disegnare il suo Sheriff con un 4-2-3-1 nel quale Addo e Thill dovrebbero formare il duo di mediana. In attacco, a supporto dell’unica punta Bruno Souza, ci saranno Traoré, Kolovos e Castañeda.

SHERIFF (4-2-3-1): Celeadnic; Fernando Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Addo, Thill; Traoré, Kolovos, Castañeda; Bruno Souza.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko.