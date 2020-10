Dove vedere Shakhtar Donetsk-Inter in tv e streaming

Inter a caccia della prima vittoria in Champions sul campo dello Shakhtar Donetsk: tutto dalle formazioni a come vedere la gara in tv e streaming.

L' ha iniziato con un pari il suo cammino in : 2-2 agguantato allo scadere contro il Moenchengladbach, grazie a Romelu Lukaku che ha timbrato il cartellino con una doppietta.

E' andata molto meglio invece ai prossimi avversari dei nerazzurri: lo Donetsk ha violato l'Estadio Alfredo Di Stefano costringendo ad una clamorosa sconfitta il di Zinedine Zidane.

'Blancos' messi sotto sul piano del gioco e colpiti con tre goal nel primo tempo, prima della parziale rimonta spagnola con i sigilli di Modric e Vinicius Junior che non sono bastati per evitare la sconfitta.

Inter e si sono affrontate anche lo scorso 17 agosto in occasione della semifinale, in gara secca, di : netto 5-0 in favore di Handanovic e compagni che poi hanno dovuto cedere il passo al nella finalissima.

QUANDO SI GIOCA SHAKHTAR DONETSK-INTER

Shakhtar Donetsk-Inter si giocherà martedì 27 ottobre 2020 allo Stadio Olimpico di Kiev in . Calcio d'inizio alle ore 18.55 italiane.

DOVE VEDERE SHAKHTAR DONETSK-INTER IN TV E STREAMING

Il match tra Shakhtar Donetsk e Inter sarà visibile in diretta su Sky ai canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). A partire dalle 18 la trasmissione 'Champions League Show' condotta da Anna Billò per analizzare i temi del prepartita. Non è prevista la trasmissione in chiaro.

Diretta disponibile invece su Sky Go, scaricando l'applicazione su smartphone, tablet e pc. In alternativa sarà possibile ripiegare su Now Tv, previo acquisto di uno dei pacchetti dedicati.

PROBABILI FORMAZIONI SHAKHTAR DONETSK-INTER

Padroni di casa in campo con Dentinho a guidare il reparto offensivo: alle sue spalle un trio di qualità come Tete, Marlos e Solomon, mentre Maycon e Marcos Antonio sono i due mediani davanti alla difesa.

Conte non rinuncia alla coppia offensiva più prolifica: Lukaku e Lautaro confermati dal primo minuto in terra ucraina con la conferma di Eriksen alle loro spalle. Darmian dal primo minuto sulla destra, mentre Perisic è ancora riproposto a tutta fascia a sinistra. Bastoni al posto di Kolarov accanto a De Vrij e D'Ambrosio.

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Trubin; Dodo, Khocholava, Bondar, Kornienko; Maycon, Marcos Antonio; Tete, Marlos, Solomon; Dentinho.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Vidal, Perisic; Eriksen; Lukaku, Lautaro.