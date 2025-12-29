Dove vedere Sassuolo-Parma in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Serie A subito protagonista con l’inizio del 2026, con una diciottesima giornata di campionato – la prima del nuovo anno – tutta da vivere e dove difficilmente mancheranno le emozioni e i colpi di scena. Tra le gare in programma in questo turno di campionato c'è anche quella tra Sassuolo e Parma, due squadre che stano attraverso un buon momento di forma e che hanno come obiettivo quello di iniziare al meglio la seconda aprte di stagione.

Su GOAL tutte le info di Sassuolo-Parma, dalle formazioni e le ultime su chi gioca, a come vedere la partita in diretta tv e streaming.

Come guardare Sassuolo-Parma in diretta? Canale TV e diretta streaming

La sfida di Serie A tra Sassuolo e Parma sarà visibile in diretta esclusiva su DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e device come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv su DAZN 1, canale 214 di Sky.

Sarà possibile seguire l'incontro anche in diretta streaming: per farlo sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra specifica dell’evento.

Sassuolo-Parma: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio Mapei - Citta del Tricolore

Sassuolo-Torino, gara valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026, è in programma sabato 3 gennaio 2026 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Il fischio d’inizio del match è previsto alle ore 15:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Sassuolo - Parma Calcio 1913 Probabile formazione Panchina Allenatore F. Grosso Probabile formazione Panchina Allenatore C. Cuesta

Notizie sul Sassuolo

Nel Sassuolo ancora assente Berardi, che tornerà a disposizione a fine gennaio. In attacco è ormai del tutto recuperato Pinamonti.

Notizie sul Parma

Tutti a disposizione per il Parma eccezion fatta per Frigan e Suzuki, resta da capire se Ndiaye recupererà o meno. Il dubbio principale di formazione è legato alla presenza dal primo minuto o meno di Cutrone.

Forma

Il Sassuolo arriva al match dopo aver pareggiato in trasferta contro il Bologna, si tratta del secondo pareggio (l’altro contro il Milan a San Siro) nelle ultime tre partite.

Vittoria nell’ultimo turno del 2025 per il Parma che ha superato per 1-0 la Fiorentina: per la formazione di Cuesta è il secondo successo nelle ultime tre gare di campionato.

Partite tra le due squadre

Sono solo 10 i precedenti in Serie A tra Sassuolo e Parma e il bilancio è a favore dei ducali che hanno vinto 5 gare, due i pareggi, mentre sono invece solo tre le vittorie del Sassuolo.

Classifica

Nel campionato di Serie A attualmente il Sassuolo occupa la nona posizione con 22 punti, mentre il Parma è quindicesimo con 17 punti ottenuti in 16 partite fino a oggi disputate (deve recuperare un match).