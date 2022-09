Milan di scena sul campo della Sampdoria nella sesta giornata di Serie A: le info su formazioni e diretta tv e streaming della partita.

Il trionfo nel derby ha regalato gioia ed entusiasmo a tutto l'ambiente, oltre che il sorpasso sull'Inter e il secondo posto in classifica in coabitazione col Napoli: il Milan mette nel mirino la vetta, lontana due lunghezze e occupata dalla sorpresa Atalanta.

Per i ragazzi di Pioli arriva l'impegno in trasferta contro una Sampdoria che non ha ancora festeggiato i tre punti: due pareggi e tre sconfitte rendono piuttosto deludente questo avvio di stagione, che si preannuncia un percorso fatto per lo più di sofferenza in relazione al raggiungimento dell'obiettivo della salvezza.

I rossoneri, dopo il successo nel derby, hanno esordito con un pareggio sul palcoscenico della Champions League, pareggiando 1-1 sul campo del Salisburgo: vantaggio austriaco con Okafor, prima del pari firmato Saelemaekers.

La Sampdoria è reduce dal k.o di misura al 'Bentegodi' contro il Verona di Cioffi: illusorio il vantaggio firmato da Caputo, rimontato da una sfortunata autorete di Audero e dal primo goal in Italia di Doig.

Sampdoria e Milan si affrontarono anche in occasione della prima giornata dello scorso campionato: al 'Ferraris' fu un goal di Brahim Diaz a decidere l'incontro, il primo ufficiale di Maignan tra i pali della porta rossonera.

QUANDO SI GIOCA SAMPDORIA-MILAN

Il match tra Sampdoria e Milan è in programma per sabato 10 settembre 2022 allo stadio 'Luigi Ferraris' di Genova. Calcio d'inizio fissato alle ore 20:45.

DOVE VEDERE SAMPDORIA-MILAN IN TV E STREAMING

Sampdoria-Milan sarà trasmessa da DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che sulle console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.

Gara visibile anche su Sky a questi canali: Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

L'app di DAZN è scaricabile anche su smartphone e tablet, mentre da browser bisognerà collegarsi al sito ufficiale e accedervi inserendo le proprie credenziali per poi selezionare l'evento desiderato dal catalogo.

Gli abbonati Sky potranno contare sul servizio streaming Sky Go; l'alternativa è rappresentata dalla piattaforma NOW, utile per assistere alla programmazione dell'emittente satellitare (previo acquisto di un abbonamento).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Su DAZN la telecronaca sarà curata da Edoardo Testoni, di Massimo Gobbi il commento tecnico. Su Sky saranno Riccardo Gentile e Luca Marchegiani a raccontare la sfida.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-MILAN

Giampaolo è pronto a puntare sul tandem Quagliarella-Caputo con Sabiri tra le linee. A centrocampo largo a Vieira affiancato da Rincon e Sabiri. In difesa Bereszynsi e Augello gli esterni, Ferrari e Colley i centrali. In porta Audero.

Nel Milan si rivede Kjaer al centro della difesa e al fianco di Tomori. Sulle fasce spazio a Calabria e Theo Hernandez. In mediana Bennacer fa copia con Tonali. In attacco chance da titolare per Origi sorretto dal trio Saelemaekers-Brahim Diaz-Leao.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Rincon, Vieira, Verre; Sabiri; Caputo, Quagliarella.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Origi.