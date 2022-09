Milan-Inter 3-2: Leao da un altro pianeta, il Diavolo è ancora il top

Una doppietta del portoghese decide la stracittadina a San Siro: vantaggio nerazzurro con Brozovic, in rete anche Giroud e Dzeko.

Il primo derby targato RedBird, il primo derby firmato Rafael Leao: il Milan si conferma la squadra da battere, superando per 3-2 l’Inter nell’antipasto del possibile duello Scudetto. L’assenza di Lukaku è un alibi solo in parte per Inzaghi, con i nerazzurri per lunghi tratti del match messi in chiara difficoltà dal Milan e in grado di alzare il livello solo quando si sono ritrovati sotto di due goal.

Il primo tempo è elettrico ed elettrizzante, il vantaggio nerazzurro firmato da Brozovic ha l’effetto di svegliare il Diavolo, punto nell’orgoglio e capace di raddrizzare subito la partita con un il solito Leao (al suo primo goal nei derby, con tanto di dedica a Florenzi), servito da un Tonali straripante. Da lì in avanti è un monologo rossonero, che creano diverse palle goal senza però riuscire a capitalizzare il blackout della squadra di Inzaghi.

Ad inizio ripresa arriva il graffio del campione, la girata di Giroud, uno che coi derby ha un feeling speciale. San Siro esplode, il Milan domina e trova il tris con una giocata da fenomeno di Leao. Quando tutto sembra in discesa per i ragazzi di Pioli l’Inter si scuote, grazie anche ai cambi di Inzaghi: è il neoentrato Dzeko a firmare il 3-2 e dare nuovo slancio ai nerazzurri. E servono due miracoli di Maignan a salvare il Diavolo, prima sul colpo di testa ravvicinato di Lautaro, poi sul siluro dalla distanza di Calhanoglu.

Rimonta da sogno, messaggio alla città e al campionato: Milano è sempre più rossonera, i Campioni d’Italia sono ancora davanti a tutti.

LA FOTO

DAZN

IL TWEET

MILAN-INTER, I GOAL

MILAN-INTER 0-1, 21’ BROZOVIC - Lautaro e Correa portano fuori i centrali rossoneri, nel corridoio si inserisce Brozovic che, servito dal Tucu, scappa via a De Ketelaere e da solo davanti a Maignan trafigge il portiere francese.

MILAN-INTER 1-1, 29' LEAO - Palla sanguinosa di Calhanoglu recuperata da Tonali, assist per Leao che di sinistro incrocia cercando il sette.

MILAN-INTER 2-1, 54' GIROUD - Traversone da sinistra di Leao, il francese gira di prima col mancino e trova l'angolo più lontano, sorprendendo Handanovic.

MILAN-INTER 3-1, 60' LEAO - Goal da fenomeno del portoghese che riceve da Giroud, aggira Bastoni e De Vrij e chiude di piatto.

Goal da fenomeno del portoghese che riceve da Giroud, aggira Bastoni e De Vrij e chiude di piatto. MILAN-INTER 3-2, 67’ DZEKO - Darmian mette in mezzo da sinistra, Dzeko anticipa Tomori e fa secco Maignan.

MILAN-INTER, LA MOVIOLA

Chiffi cerca di tenere a bada gli animi sventolando cartellini sin dalle prime scintille Hernandez-Dumfries, nessun episodio eclatante da sottolineare.

MILAN-INTER, IL TABELLINO E LE PAGELLE

MILAN-INTER 3-2

MARCATORI: 21’ Brozovic (I), 29’ Leao (M), 54’ Giroud (M), 60’ Leao (M), 67’ Dzeko (I)

MILAN (4-2-3-1): Maignan 7,5; Calabria 6 (84’ Kjaer sv), Tomori 5,5, Kalulu 6,5, Theo Hernandez 6,5; Tonali 7,5 (84’ Pobega sv), Bennacer 6,5; Messias 5 (73’ Saelemaekers 5,5), De Ketelaere 6 (63’ Brahim Diaz 6), Leao 8; Giroud 7,5 (73’ Origi 6). All Pioli. 6,5

INTER (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 5,5, De Vrij 5 (84’ D’Ambrosio sv), Bastoni 4,5 (64’ Dimarco 6); Dumfries 5,5, Barella 5,5 (64’ Mkhitaryan 6), Brozovic 7, Calhanoglu 5, Darmian 6,5 (84’ Gosens sv); Lautaro Martinez 6, Correa 6,5 (64’ Dzeko 7). All. Inzaghi. 5,5

Arbitro: Chiffi

Ammoniti: Dumfries, Hernandez, Giroud, Brozovic, De Ketelaere, Tonali, Leao