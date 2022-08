Trasferta al 'Ferraris' contro la Sampdoria per la Juventus nel 2° turno di Serie A: le info su formazioni e diretta tv e streaming della partita.

E' iniziata per il verso giusto la Serie A 2022/23 della Juventus: il 3-0 rifilato al Sassuolo ha generato entusiasmo all'interno dell'ambiente bianconero, al contempo rattristito però dall'infortunio occorso a Di Maria nel secondo tempo del match dell'Allianz Stadium.

'El Fideo' sarà sicuramente assente nella seconda uscita sul campo della Sampdoria che, a sua volta, ha esordito con un ko interno contro l'Atalanta: tante recriminazioni per la squadra di Giampaolo, a cui è stato annullato un goal di Caputo in apertura per una trattenuta di Leris su Maehle.

Episodio che ha scatenato le proteste dei blucerchiati, apparsi comunque pimpanti nonostante una campagna trasferimenti che finora ha conosciuto perdite importanti come quelle di Candreva, Thorsby e Damsgaard.

Favorevole alla Juventus l'ultimo confronto disputato in Serie A al 'Ferraris': inutile la prima rete in Serie A di Sabiri nell'1-3 finale dello scorso 12 marzo, quando la 'Vecchia Signora' nutriva ancora qualche residua speranza di Scudetto.

QUANDO SI GIOCA SAMPDORIA-JUVENTUS

L'incontro tra Sampdoria e Juventus si disputerà lunedì 22 agosto 2022 allo stadio 'Luigi Ferraris' di Genova. Il fischio d'inizio, previsto per le ore 20.45, sarà dato dall'arbitro Rosario Abisso della sezione di Palermo.

DOVE VEDERE SAMPDORIA-JUVENTUS IN TV E STREAMING

Sarà DAZN a trasmettere Sampdoria-Juventus attraverso l'app scaricabile su smart tv e console di gioco PlayStation e Xbox, utilizzabile su dispositivi come Google Chromecast, TIMVISION Box e Amazon Fire TV Stick.

Diretta disponibile anche su smartphone e tablet con la suddetta app, mentre da browser basterà accedere al sito ufficiale inserendo le proprie credenziali per poi selezionare l'evento desiderato dal catalogo.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca a cura di Stefano Borghi, commento tecnico di Marco Parolo.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-JUVENTUS

Giampaolo ha tutti a disposizione ad eccezione di Conti e Trimboli: Leris, Rincon, Sabiri e Djuricic pronti ad agire alle spalle dell'unica punta Caputo, con Quagliarella inizialmente in panchina.

Allegri potrebbe concedere l'esordio dal 1' a Kostic sulla corsia mancina del tridente offensivo, con Cuadrado che dovrebbe tornare alla destra di Vlahovic in virtù del ko occorso a Di Maria. Perin ancora tra i pali per sostituire l'infortunato Szczesny.

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, McKennie; Cuadrado, Vlahovic, Kostic.