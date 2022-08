Infortunio Di Maria: quando torna e quante partite salta

Quando torna Di Maria dall'infortunio? Quante partite salta? Ecco tutte le risposte dopo l'ultimo infortunio dell'argentino.

Un esordio agrodolce quello di Angel Di Maria con la maglia della Juventus. Il Fideo ha segnato il suo primo goal in maglia bianconera aprendo le marcature nel 3-0 ai danni del Sassuolo all'Allianz Stadium, ma poi si è fermato a causa di un infortunio.

L'argentino ha lasciato il campo dopo poco più di un'ora di gioco e le sue condizioni sono state valutate dallo staff medico della Juventus.

L'INFORTUNIO DI DI MARIA

"Angel Di Maria è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti radiologici presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Tra 10 giorni verrà nuovamente rivalutato".

Con questo comunicato, la Juventus ha riferito le condizioni del calciatore dopo i test clinici svolti al J/Medical.

QUANDO TORNA DI MARIA

Difficile rivedere Di Maria tornare in campo entro la fine di agosto. La speranza di Massimiliano Allegri e dello staff medico bianconero è di riaverlo per i primi di settembre, in concomitanza con l'esordio in Champions League della Juventus previsto tra il 6 e il 7 settembre

QUANTE PARTITE SALTA DI MARIA

Angel Di Maria salterà sicuramente gli incontri di campionato previsti dal calendario contro Sampdoria, Roma, Spezia e Fiorentina. Se gli esami in programma verso la fine di agosto daranno esiti incoraggianti, sarà possibile rivedere l'argentino in Champions League.