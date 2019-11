Dove vedere Roma-Napoli in tv e streaming

La Roma affronta il Napoli nel Derby del Sole dell'11ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

L'11ª giornata di si apre con un big match, il Derby del Sole fra la di Paulo Fonseca e il di Carlo Ancelotti. Entrambe le squadre cercano 3 punti per scalare posizioni in classifica: i giallorossi stanno al momento meglio e si trovano al 4° posto con 19 punti e un cammino con 5 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta, i partenopei hanno finora deluso le attese e sono quinti assieme a e con 18 punti, frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte.

Sono 72 le gare disputate in Serie A fra le due formazioni in casa della Lupa e vedono un predominio di quest'ultima con 32 vittorie, 28 pareggi e 12 successi dei campani, che si sono aggiudicati tuttavia gli ultimi 3 confronti in casa dei capitolini.

La Roma viene da 2 pareggi e 2 brillanti vittorie contro e , ottenute peraltro in formazione rimaneggiata a causa dei molti infortuni, il Napoli invece ha collezionato 3 pareggi e una sola vittoria nelle ultime 4 giornate.

Edin Dzeko con 5 reti segnate è al momento il miglior marcatore dei giallorossi in campionato, mentre Dries Mertens e Arkadiusz Milik sono i giocatori più prolifici degli azzurri con 4 goal all'attivo.

QUANDO SI GIOCA ROMA-NAPOLI

Roma-Napoli si giocherà nel primo pomeriggio di sabato 2 novembre 2019 nella cornice dello Stadio Olimpico di Roma. L'inizio della gara è fissato per le ore 15.00.

DOVE VEDERE ROMA-NAPOLI IN TV E STREAMING

Il Derby del Sole Roma-Napoli sarà trasmesso in esclusiva in diretta televisiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Gli abbonati Sky potranno seguirlo anche in diretta attraverso Sky Go: sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l'apposita app, sia sul proprio pc o notebook, semplicemente collegandosi alla pagina ufficiale della piattaforma.

C'è inoltre anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che consente a chi acquista uno dei pacchetti proposti di vedere il meglio della programmazione sportiva della satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-NAPOLI

Problemi in difesa per Fonseca, che perde anche Fazio per squalifica, mentre è ancora in dubbio il recupero di Juan Jesus. La soluzione più probabile è l'inserimento nel reparto arretrato del giovane Cetin o in alternativa l'utilizzo da difensore centrale di Mancini, con conseguente impiego in mediana di Pastore. Qualora la scelta ricadesse sul giocatore turco, l'ex atalantino agirebbe nuovamente da centrocampista accanto a Veretout, mentre sulla trequarti Pastore si giocherebbe il posto con Perotti accanto a Kluivert e Zaniolo. La certezza è che Dzeko sarà ancora una volta il terminale offensivo della formazione capitolina.

Ancelotti dovrebbe riproporre in attacco Mertens dal 1' accanto a Milik. A centrocampo Zielinski sostituirà l'infortunato Allan e affiancherà in mezzo Fabian Ruiz, con Callejón e Insigne sulle fasce. Dietro a sinistra potrebbe rivedersi Mario Rui al posto di Luperto, col recuperato Manolas e Koulibaly coppia centrale e Di Lorenzo a destra. Indisponibili per infortunio Ghoulam e Malcuit, che rientrerà soltanto nell'aprile del 2020.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Cetin, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Zielinski, Fabian Ruiz, Insigne; Milik, Mertens