Dove vedere Roma-Lazio in tv e streaming

Il derby della Capitale tra Roma e Lazio accende la 37ª giornata di Serie A: tutto sulle formazioni e su dove vedere la partita in tv e streaming.

Roma contro Lazio, il finale di campionato regala il derby della Capitale. La 37ª giornata di Serie A vede i riflettori accendersi sulla stracittadina tra giallorossi e biancocelesti, divisi da epiloghi stagionali differenti.

La Roma, eliminata in semifinale di Europa League dal Manchester United, in campionato ha mollato concentrandosi esclusivamente sul percorso continentale e adesso è in lotta col Sassuolo per qualificarsi alla prossima Conference League. Nell'ultima giornata, la squadra di Fonseca è caduta a San Siro sotto i colpi dell'Inter.

Per quanto riguarda la Lazio, invece, il successo ottenuto di misura sul Parma in extremis lascia ancora accesa qualche speranza di approdo in Champions: decisivo, in tal senso, il recupero col Torino.

QUANDO SI GIOCA ROMA-LAZIO

Roma-Lazio si gioca sabato 15 maggio 2021 allo stadio Olimpico di Roma: fischio d'inizio previsto alle ore 20:45.

DOVE VEDERE ROMA-LAZIO IN TV E STREAMING

Il derby tra Roma e Lazio sarà trasmesso in esclusiva da DAZN , detentrice dei diritti di tre partite su 10 per ogni giornata di Serie A: in tv, diretta su DAZN1 (canale numero 209 del decoder di Sky) disponibile per chi ha aderito all'offerta Sky-DAZN.

In streaming, Roma-Lazio sarà visibile sul sito di DAZN : occorrerà registrarsi e sottoscrivere un abbonamento, per potersi godere il derby della Capitale sul portale di DAZN o su smart tv, smartphone, tablet o console XBox o Playstation scaricando l'app. In alternativa, basterà collegare il computer al televisore mediante un cavo ad alta definizione o dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-LAZIO

Roma ancora con la difesa a 4, come confermato in conferenza da Fonseca, e con Mirante al posto di Fuzato tra i pali. Karsdorp e Bruno Peres sulle fasce, mentre in difesa dovrebbe toccare a Ibanez far coppia con Mancini. Darboe verso la conferma in mediana, ma spera anche Villar. Dzeko o Borja Mayoral terminale offensivo, alle spalle del centravanti Pedro (in ballottaggio con El Shaarawy), Pellegrini e Mkhitaryan.

La Lazio recupera Milinkovic-Savic, che dovrebbe partire dall'inizio. Attacco guidato dalla coppia Correa-Immobile, Leiva torna dalla squalifica e si riprende la cabina di regia. Lazzari e Fares a presidiare le corsie, con Marusic sempre tra i tre dietro. Reina si riprende il posto ai danni di Strakosha.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Bruno Peres; Cristante, Darboe; Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.