Formazioni ufficiali Roma-Lazio: El Shaarawy e Milinkovic-Savic dal 1'

Roma con Fuzato in porta, Darboe a centrocampo ed El Shaarawy sulla trequarti a supporto di Dzeko. Lazio con Milinkovic-Savic e Muriqi per Correa.

La Roma ha a disposizione gli ultimi 180 minuti per rendere meno amara questa stagione, conservando il settimo posto valido per la qualificazione alla neonata Conference League. I giallorossi arrivano dunque al derby con fame di punti, oltre che con la voglia di riscattare il k.o. per 3-0 del girone d'andata.

Appena sopra in classifica si trova la Lazio, che ha già blindato matematicamente la sua sesta posizione. I biancocelesti possono ambire a salire in classifica, a patto di vincere le ultime due partite e che qualcuna delle avversarie per l'Europa compia dei passi falsi.

Fonseca come al solito deve convivere con tante assenze, tra infortunati delle ultime settimane e lungodegenti. Fuzato in porta, a comandare una difesa con Karsdorp e Bruno Peres sulle fasce mentre Mancini e Ibanez agiranno in mezzo. Cristante e Darboe occupano la mediana, con il trio Mkhitaryan-Pellegrini-El Shaarawy a sostegno di Dzeko.

Inzaghi risponde con l'ormai consolidato 3-5-2, in cui Reina è il custode dei pali e Marusic ritrova il posto in difesa accanto ad Acerbi e a Radu. A centrocampo è importantissimo il rientro di Milinkovic-Savic, che compone la classica linea a tre con Lucas Leiva e Luis Alberto. Sulle fasce giocano Lazzari e Lulic, mentre la zona offensiva sarà il terreno di Immobile e Muriqi.

ROMA (4-2-3-1): Fuzato; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Bruno Peres; Darboe, Cristante; Mkhitaryan, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. All. Fonseca.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Muriqi, Immobile. All. S. Inzaghi.