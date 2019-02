Dove vedere Real Madrid-Girona in tv e streaming

Il Real Madrid sfida il Girona nel lunch match della 24ª giornata della Liga: dove vedere la partita in tv e streaming.

Il Real Madrid di Santiago Solari, in cerca di conferme in campionato, e il Girona di Eusebio, alla ricerca di punti preziosi in chiave salvezza, saranno protagonisti del lunch match della domenica nella 24ª giornata della Liga. I Blancos sono ora secondi in classifica con 45 punti, frutto di 14 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte, a 6 lunghezze di ritardo dal Barcellona capolista, mentre i catalani, che vivono un momento difficile, sono scivolati al quartultimo posto con 24 punti e un cammino di 5 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte.

Segui live e in esclusiva Real Madrid-Girona su DAZN

Karim Benzema precede Bale e Sergio Ramos nella classifica marcatori delle Merengues con un bottino di 10 goal in 23 gare, mentre l'ex Reggina Christian Stuani è il giocatore più prolifico fra i biancorossi con ben 12 reti realizzate in 20 presenze. I Blancos, in serie positiva in campionato con 4 vittorie consecutive, arrivano dal bel successo esterno nell'andata degli ottavi di Champions contro l'Ajax, mentre le statistiche fotografano il momento no del Girona, che perde consecutivamente da 4 gare.

REAL MADRID-GIRONA DIRETTA TV E STREAMING

Tifosi e appassionati potranno seguire Real Madrid-Girona attraverso la piattaforma di sport in streaming DAZN, che trasmetterà in diretta in esclusiva l'evento. Sarà possibile vedere la partita su diversi dispositivi, fra cui le smart tv compatibili, i pc, i tablet e gli smartphone, oppure collegando un decoder Sky Q o una console PlayStation 4 alla propria tv.

Gli abbonati DAZN usufruiscono inoltre del servizio on demand, per cui potranno vedere il match integralmente o i suoi highlights quando preferiranno.

REAL MADRID-GIRONA DATA E ORA

Real Madrid-Girona si giocherà la mattina di domenica 17 febbraio 2019, a mezzogiorno, nella cornice dello Stadio Santiago Bernabeu.