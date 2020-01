Dove vedere Real Madrid-Atletico Madrid in tv e streaming

Il Real Madrid sfida l'Atletico Madrid nel Derby della 22ª giornata della Liga: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il capolista di Zinedine Zidane sfida l' di Diego Pablo Simeone nel Derby della 22ª giornata della spagnola. I Blancos guidano la graduatoria con 46 punti e un cammino di 13 vittorie, 7 pareggi e una sconfitta, i Colchoneros si trovano al 4° posto assieme al con 36 punti, frutto di 9 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte.

Nei 165 Derby di Madrid giocati nella Liga, sono le merengues a sorridere con 87 vittorie, 39 pareggi e 39 affermazioni dell'Atletico. Il Real non ha perso negli ultimi 7 Derby con l'Atletico, riportando 2 vittorie e 5 pareggi.

Sono inoltre 12 giornate che i Blancos non perdono nella Liga, con 8 vittorie e 4 pareggi, mentre è di 2 vittorie, una sconfitta e un pareggio il cammino dei Colchoneros nelle ultime 4 giornate. L'Atletico ha segnato soltanto 22 goal nelle prime 21 giornate, la cifra più bassa di sempre come nelle stagioni 1979/80, 1981/82 e 2004/05.

Karim Benzema è il miglior marcatore del Real Madrid nella Liga con 12 reti, e ha segnato 4 goal in 33 confronti contro l'Atletico Madrid in tutte le competizioni, ma nessuno di questi è stato realizzato al Bernabeu. L'ex bianconero Alvaro Morata è invece il giocatore più prolifico dei Colchoneros con 7 reti.

QUANDO SI GIOCA REAL MADRID-ATLETICO MADRID

Real Madrid-Atletico Madrid si disputerà il pomeriggio di sabato 1 febbraio 2020 nella cornice dello Stadio Santiago Bernabeu di Madrid. Il fischio d'inizio della partita è in programma per le ore 16.00.

DOVE VEDERE REAL MADRID-ATLETICO MADRID IN TV E STREAMING

Il Derby Real Madrid-Atletico Madrid sarà trasmesso in esclusiva in diretta da DAZN, che detiene i diritti della Liga spagnola, e sarà visibile anche sulle smart di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Real Madrid-Atletico Madrid sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Per tutti gli abbonati DAZN sarà inoltre possibile vedere Real Madrid-Atletico Madrid in diretta streaming sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android. Dopo il fischio finale gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID-ATLETICO MADRID

Due sole assenze per Zidane nel derby: oltre al lungodente Asensio, va verso il forfait anche Hazard, che non ancora recuperato bene dal suo infortunio. Nel 4-3-2-1 che dovrebbe utilizzare il tecnico francese, Benzema agirà da centravanti, con Modric e Isco trequartisti alle sue spalle. In mediana Casemiro agirà da playmaker, mentre Valverde e Kroos dovrebbero essere le due mezzali. In difesa, davanti al portiere Courtois, Varane e Sergio Ramos comporranno la coppia centrale, con Carvajal e Mendy terzini.

Emergenza infortuni per Simeone, che avrà indisponibili Diego Costa e João Felix in attacco, Santiago Arias sulla fascia destra e José Gimenez in difesa, tutti infortunati. Non al meglio anche Koke e Trippier. Quest'ultimo dovrebbe comunque partire titolare da terzino destro, con Renan Lodi a sinistra e Felipe e Savic a formare la coppia centrale difensiva davanti all'estremo difensore Oblak. A centrocamo invece Correa potrebbe essere preferito allo spagnolo classe 1992, che probabilmente se ce la farà, partirà dalla panchina. Per il resto a destra ci sarà Saúl, con Héctor Herrera e Thomas interni. La coppia d'attacco, infine, vedrà Vitolo in coppia con Morata.

REAL MADRID (4-3-2-1): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Modric, Isco; Benzema.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Felipe, Savic, Renan Lodi; A. Correa, Héctor Herrera, Thomas, Saúl; Morata, Vitolo.