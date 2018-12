Dove vedere Real Madrid-Al Ain in tv e streaming

Real Madrid e Al Ain giocano ad Abu Dhabi la finale del Mondiale per Club 2018: le info sulla copertura televisiva del match.

Cristiano Ronaldo non c'è più, ma il Real Madrid è sempre lì quando si tratta di mettere trofei in bacheca. Gli uomini di Solari vogliono chiudere nel modo migliore il 2018 portandosi a casa per il terzo anno consecutivo il Mondiale per Club.

Guarda su DAZN oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B in esclusiva: attiva ora il tuo mese gratuito!

Di fronte a Bale e compagni ci saranno i padroni di casa dell'Al Ain, protagonisti della clamorosa eliminazione del River Plate in semifinale. Pronostico chiuso come spesso capita in questa competizione, ma il club emiratino sarà spinto dal tifo del proprio stadio gremito.

REAL MADRID-AL AIN DIRETTA TV E STREAMING

Questa edizione del Mondiale per Club non è visibile in Italia, essendo rimasti invenduti i diritti televisivi della competizione. Dunque la finale tra Real Madrid e Al Ain non sarà trasmessa da alcun canale tv.

REAL MADRID-AL AIN DATA E ORA

La finale del Mondiale per Club Real Madrid-Al Ain si giocherà ad Abu Dhabi sabato 22 dicembre alle ore 17.30,