DIRETTA: Real Madrid-Al Ain LIVE - Dove vederla in tv e streaming

Il Real Madrid è la grande favorita per la vittoria del Mondiale per club, ma l'Al Ain proverà a fare uno scherzetto alle Merengues nella finale.

Dopo aver battuto il Kashima Antlers nella semifinale, il Real Madrid si appresta a disputare oggi la finale del Mondiale per club. Di fronte ci sarà l'Al Ain, reduce da un lungo percorso di partite, dal Team Wellington al River Plate. L'Al Ain, lo ricordiamo, è il club più titolato degli Emirati Arabi.

I diritti televisivi del Mondiale per Club 2018 non sono stati acquistati in Italia. Così, come tutte le altre partite, nemmeno la finale fa eccezione: non ci sarà copertura televisiva nel territorio nazionale.

Segui qui su Goal la diretta testuale della partita, per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, dall'avvicinalmento alla cronaca della partita.

Appuntamento alle ore 17.30, nello Sheikh Zayed Sports City Stadium di Abu Dhabi.