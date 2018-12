Mondiale per Club 2018: squadre qualificate, risultati e calendario

In corso la Coppa del Mondo per club, così da determinare la squadra numero uno del pianeta: vincerà ancora una volta l'Europa?

Tutti a caccia del Real Madrid, doppiamente campione in carica. Ancora una volta i Blancos saranno i grandi favoriti per vincere la Coppa del Mondo per club, torneo che ogni anno elegge la squadra numero uno del pianeta. In campo i club che hanno trionfato nel proprio rispettivo continente, più la squadra campione del paese organizzatore, ovvero gli Emirati Arabi Uniti.

COPPA DEL MONDO PER CLUB, SQUADRE QUALIFICATE

Campione della Champions League - Real Madrid (in campo dalla semifinale)

Campione della Libertadores sudamericana - River Plate (in campo dalla semifinale)

Campione della Champions africana - Esperance (in campo dai quarti)

Campione della Championa asiatica - Kashima Antlers (in campo dai quarti)

Campione della Champions centro-nord americana - Guadalajara (in campo dai quarti)

Campione degli Emirati Arabi - Al-Ain (in campo nei preliminari)

Campione della Champions oceanica - Team Wellington

COPPA DEL MONDO PER CLUB, IL CALENDARIO