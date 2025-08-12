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Supercoppa UEFA
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Bluenergy Stadium - Stadio Friuli
team-logoTottenham Hotspur
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Michael Di Chiaro

Dove vedere PSG-Tottenham in diretta TV e streaming?

Supercoppa UEFA
Paris Saint-Germain vs Tottenham Hotspur
Paris Saint-Germain
Tottenham Hotspur

PSG e Tottenham si affrontano nella finalissima di Supercoppa europea: ecco dove seguire il match in diretta tv e in streaming.

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Si assegna il primo trofeo continentale della stagione 2025/26: il PSG campione d'Europa, vincitore della Champions League e del prestigioso 'Treble' affronta il  Tottenham, fresco di trionfo in Europa League, nella finalissima della Supercoppa europea che si giocherà al Bluenergy Stadium di Udine.

La visione di un match di prestigio come PSG-Tottenham spinge molti appassionati a informarsi, anche sui bonus di benvenuto offerti dai siti di scommesse. Come ad esempio bet365 che offre iniziative per i nuovi iscritti, che a volte potrebbero richiedere l'utilizzo di un codice bonus bet365.

Dove vedere PSG-Tottenham in diretta: canale tv e streaming

Sky

Clicca qui per la diretta del match

NOW

Clicca qui per la diretta del match

Sarà possibile assistere a PSG-Tottenham su Sky, precisamente sui canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213)

Per quanto concerne lo streaming, PSG-Tottenham sarà visibile su Sky Go, servizio riservato ai clienti Sky e fruibile attraverso l'app scaricabile senza costi aggiuntivi. In alternativa c'è la piattaforma NOW: in tal baso bisognerà sottoscrivere un abbonamento scegliendo l'opzione 'Pass Sport'. L'app di NOW è utilizzabile sia su un moderno televisore che su device mobili come un computer, uno smartphone, un tablet.

Chi presenterà e racconterà PSG-Tottenham

  • Telecronista e seconda voce: da annunciare

PSG-Tottenham: data e orario del fischio d'inizio

crest
Supercoppa UEFA - Supercoppa UEFA
Bluenergy Stadium - Stadio Friuli

PSG-Tottenham: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Formazioni Paris Saint-Germain - Tottenham Hotspur

Paris Saint-GermainHome team crest

4-3-3

Formazione

3-4-1-2

Home team crestTOT
30
L. Chevalier
51
W. Pacho
5
C
Marquinhos
2
A. Hakimi
25
N. Mendes
17
Vitinha
33
W. Zaire-Emery
14
D. Doue
10
O. Dembele
7
K. Kvaratskhelia
29
B. Barcola
1
G. Vicario
4
K. Danso
37
M. van de Ven
17
C
C. Romero
30
R. Bentancur
29
P. Sarr
6
J. Palhinha
23
P. Porro
24
D. Spence
20
M. Kudus
9
Richarlison

3-4-1-2

TOTAway team crest

PSG
-Formazione

Panchina

Allenatore

  • Luis Enrique

TOT
-Formazione

Panchina

Allenatore

  • T. Frank

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Come stanno PSG e Tottenham

Il PSG ha da poco ripreso a lavorare agli ordini di Luis Enrique dopo una stagione davvero intensa ed impegnativa che ha visto i parigini conquistare il Treble con la vittoria di Champions League, Ligue 1 e Coppa di Francia, chiudendo però la stagione con la netta sconfitta nella finalissima del Mondiale per Club contro il Chelsea. In estate i campioni d'Europa e di Francia hanno sborsato altri 100 milioni per assicurarsi il portiere Chevalier e il difensore Zabarnyi

Il Tottenham, dopo il trionfo nella finale tutta inglese di Europa League contro il Manchester United, ha salutato Postecoglou per avviare un nuovo ciclo sotto la guida di Thomas Frank. L'estate però non è iniziata benissimo: dopo l'addio di Son, gli Spurs hanno dovuto fare i conti con il grave infortunio al ginocchio di Maddison.

Ultimi risultati

PSG
-Forma

Goal segnato (subito)
12/3
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
0/5

TOT
-Forma

Goal segnato (subito)
4/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Precedenti

Classifica

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