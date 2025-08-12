Dove vedere PSG-Tottenham in diretta TV e streaming?

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Si assegna il primo trofeo continentale della stagione 2025/26: il PSG campione d'Europa, vincitore della Champions League e del prestigioso 'Treble' affronta il Tottenham, fresco di trionfo in Europa League, nella finalissima della Supercoppa europea che si giocherà al Bluenergy Stadium di Udine.

Dove vedere PSG-Tottenham in diretta: canale tv e streaming

La visione di un match di prestigio come PSG-Tottenham spinge molti appassionati a informarsi, anche sui bonus di benvenuto offerti dai siti di scommesse. Come ad esempio bet365 che offre iniziative per i nuovi iscritti, che a volte potrebbero richiedere l'utilizzo di un codice bonus bet365

Sarà possibile assistere a PSG-Tottenham su Sky, precisamente sui canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213)

Per quanto concerne lo streaming, PSG-Tottenham sarà visibile su Sky Go, servizio riservato ai clienti Sky e fruibile attraverso l'app scaricabile senza costi aggiuntivi. In alternativa c'è la piattaforma NOW: in tal baso bisognerà sottoscrivere un abbonamento scegliendo l'opzione 'Pass Sport'. L'app di NOW è utilizzabile sia su un moderno televisore che su device mobili come un computer, uno smartphone, un tablet.

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Come stanno PSG e Tottenham

Il PSG ha da poco ripreso a lavorare agli ordini di Luis Enrique dopo una stagione davvero intensa ed impegnativa che ha visto i parigini conquistare il Treble con la vittoria di Champions League, Ligue 1 e Coppa di Francia, chiudendo però la stagione con la netta sconfitta nella finalissima del Mondiale per Club contro il Chelsea. In estate i campioni d'Europa e di Francia hanno sborsato altri 100 milioni per assicurarsi il portiere Chevalier e il difensore Zabarnyi

Il Tottenham, dopo il trionfo nella finale tutta inglese di Europa League contro il Manchester United, ha salutato Postecoglou per avviare un nuovo ciclo sotto la guida di Thomas Frank. L'estate però non è iniziata benissimo: dopo l'addio di Son, gli Spurs hanno dovuto fare i conti con il grave infortunio al ginocchio di Maddison.

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