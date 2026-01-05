Dove vedere Parma-Inter in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Nella diciannovesima giornata di Serie A, l'ultima del girone d'andata che si gioca in turno infrasettimanale, una delle partite in programma è la sfida tra Parma e Inter.
In questa pagina tutto l'occorrente per rimanere aggiornati su Parma-Inter: formazioni, canale tv e per seguire l'incontro in diretta streaming.
Come guardare Parma-Inter in diretta? Canale TV e diretta streaming
Come guardare ovunque con una VPNSe ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.
Parma-Inter: ora di inizio
Il match tra Parma e Inter è in programma mercoledì 7 gennaio 2026 allo Stadio 'Ennio Tardini' di Parma. Calcio d'inizio alle ore 20.45.
Notizie sulle squadre e formazioni
Notizie Parma
Cuesta spera di recuperare Benedyczak dopo il forfait alla vigilia della sfida contro il Sassuolo: il polacco gioca dall’inizio al posto di Cutrone. Per il resto, solo conferme per i ducali.
Notizie Inter
Chivu tentato dalla carta Bonny, grande ex, ma Lautaro e Thuram partono ancora una volta favoriti. Mkhitaryan e De Vrij tornano dall’inizio dopo la panchina contro il Bologna: potrebbero dunque rifiatare sia Bisseck che Zielinski.
Probabili formazioni Parma-Inter
PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen; Benedyczak, Ondrejka; Pellegrino. All. Cuesta.
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu.