Dove vedere Parma-Inter in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Parma-Inter: ora di inizio

CI saranno diversi modi per vedere Parma-Inter per vederla su DAZN sarà necessario scaricare l'app su un televisore compatibile, o in alternativa utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box oppure console PlayStation e Xbox. La partita sarà trasmessa però anche su Sky e in particolare sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (251). Parma-Inter sarà visibile anche in streaming su Sky Go o su NOW.

Il match tra Parma e Inter è in programma mercoledì 7 gennaio 2026 allo Stadio 'Ennio Tardini' di Parma. Calcio d'inizio alle ore 20.45.

Cuesta spera di recuperare Benedyczak dopo il forfait alla vigilia della sfida contro il Sassuolo: il polacco gioca dall’inizio al posto di Cutrone. Per il resto, solo conferme per i ducali.

Chivu tentato dalla carta Bonny, grande ex, ma Lautaro e Thuram partono ancora una volta favoriti. Mkhitaryan e De Vrij tornano dall’inizio dopo la panchina contro il Bologna: potrebbero dunque rifiatare sia Bisseck che Zielinski.

Probabili formazioni Parma-Inter

PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen; Benedyczak, Ondrejka; Pellegrino. All. Cuesta.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu.

