Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Serie A
team-logoParma Calcio 1913
Stadio Ennio Tardini
team-logoInter
Guarda LIVE su NOWGuarda in streaming su NordVPN
Michael Di Chiaro

Dove vedere Parma-Inter in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Parma e Inter si affrontano nell'ultima giornata del girone d'andata: ecco dove vedere il match in diretta tv e in streaming.

Pubblicità

Nella diciannovesima giornata di Serie A, l'ultima del girone d'andata che si gioca in turno infrasettimanale, una delle partite in programma è la sfida tra Parma e Inter.

In questa pagina tutto l'occorrente per rimanere aggiornati su Parma-Inter: formazioni, canale tv e per seguire l'incontro in diretta streaming.

Come guardare Parma-Inter in diretta? Canale TV e diretta streaming

Abbonati a DAZNScopri le migliori offerte

Guarda in streaming su NordVPNGuarda qui

Abbonati a NOWScopri le migliori offerte

Serie A
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
Inter crest
Inter
INT
CI saranno diversi modi per vedere Parma-Inter per vederla su DAZN sarà necessario scaricare l'app su un televisore compatibile, o in alternativa utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box oppure console PlayStation e Xbox. La partita sarà trasmessa però anche su Sky e in particolare sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (251). Parma-Inter sarà visibile anche in streaming su Sky Go o su NOW. 

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Parma-Inter: ora di inizio

crest
Serie A - Serie A
Stadio Ennio Tardini

Il match tra Parma e Inter è in programma mercoledì 7 gennaio 2026 allo Stadio 'Ennio Tardini' di Parma. Calcio d'inizio alle ore 20.45.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Parma Calcio 1913 - Inter

Parma Calcio 1913Home team crest

4-3-3

Formazione

3-5-2

Home team crestINT
40
E. Corvi
14
E. Valeri
39
A. Circati
15
E. Del Prato
5
L. Valenti
16
M. Keita
22
O. Soerensen
10
A. Bernabe
9
M. Pellegrino
17
J. Ondrejka
21
G. Oristanio
1
Y. Sommer
31
Y. Bisseck
95
A. Bastoni
25
M. Akanji
11
L. Henrique
20
H. Calhanoglu
32
F. Dimarco
23
N. Barella
7
P. Zielinski
9
M. Thuram
10
L. Martinez

3-5-2

INTAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • C. Cuesta

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • C. Chivu

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Notizie Parma

Cuesta spera di recuperare Benedyczak dopo il forfait alla vigilia della sfida contro il Sassuolo: il polacco gioca dall’inizio al posto di Cutrone. Per il resto, solo conferme per i ducali.


Notizie Inter 

Chivu tentato dalla carta Bonny, grande ex, ma Lautaro e Thuram partono ancora una volta favoriti. Mkhitaryan e De Vrij tornano dall’inizio dopo la panchina contro il Bologna: potrebbero dunque rifiatare sia Bisseck che Zielinski.


Probabili formazioni Parma-Inter

PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen; Benedyczak, Ondrejka; Pellegrino. All. Cuesta.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu.


Forma

PAR
-Forma

Goal segnato (subito)
4/4
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

INT
-Forma

Goal segnato (subito)
7/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Partite tra le due squadre

PAR

Ultime 5 partite

INT

0

Vittorie

1

Pareggio

4

Vittorie

4

Goal segnati

10
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Classifica

Pubblicità

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0