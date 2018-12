Dove vedere Olympiakos-Milan in tv e streaming

Il Milan si gioca la qualificazione ai sedicesimi di Europa League ad Atene contro l'Olympiakos: ecco dove vedere il match in tv e streaming.

Dopo lo 0-0 interno con il Torino, il Milan torna a concentrarsi sull'Europa League, per una partita che vale la qualificazione sul campo dell'Olympiakos. I rossoneri ad Atene hanno a disposizione due risultati su tre per centrare i sedicesimi di finale.

La situazione nel girone vede il Milan a 10 punti al secondo posto dietro al Betis, a 11, mentre l'Olympiakos è a 7. Chiude il Dudelange a zero punti. Il Milan ha battuto 3-1 l'Olympiakos in casa: Gattuso e i suoi dovranno uscire da Atene con un risultato complessivo favorevole nello scontro diretto con i greci.

OLYMPIAKOS-MILAN DIRETTA TV E STREAMING

La partita Olympiakos-Milan sarà trasmessa in tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), e su Sky Sport (canale 252 del satellite). La partita verrà anche trasmessa in streaming per gli abbonati Sky su SkyGo. La piattaforma è disponibile su pc, tablet e smartphone.

OLYMPIAKOS-MILAN DATA E ORA

Olympiakos-Milan si giocherà giovedì 13 dicembre 2018 allo stadio Karaiskakis di Atene. Calcio d'inizio del match fissato per le ore 21.