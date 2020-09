Dove vedere Olanda-Italia in tv e streaming

L'Olanda ospita l'Italia nella seconda giornata della Nations League: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

L' di Dwight Lodeweges, successore di Ronald Koeman, passato alla guida del , ospita ad Amsterdam l' di Roberto Mancini nella 2ª giornata della 2020/2021. Gli Arancioni hanno sfidato la al debutto, mentre gli Azzurri hanno ospitato la Erzegovina.

Alla Cruijff Arena si fronteggiano le due candidate più autorevoli alla vittoria del Gruppo 1. La formula della Nations League prevede che le 55 Nazionali partecipanti, suddivise in 4 Leghe, si affrontino in partite di andata e ritorno. Le vincitrici dei 4 gironi della Lega A, quella di cui fanno parte Olanda e Italia, si sfideranno poi nella Fase finale, che si giocherà nel mese di giugno 2021, con le semifinali, la finale 3° posto e la finale.

Ma non finisce qui: le migliori due vincitrici dei gironi di UEFA Nations League che non si fossero qualificate direttamente alla Fase finale dei Mondiali FIFA 2022 o non avessero raggiunto gli spareggi, saranno ammesse agli stessi spareggi assieme alle 10 seconde classificate nei gironi di Qualificazioni ai Mondiali.

Altre squadre

La prima edizione della competizione per Nazionali, quella 2018/2019, aveva visto il successo del di Cristiano Ronaldo, che si è imposto 1-0 proprio sull'Olanda nella finale di Oporto, grazie a un goal di Guedes. In quell'occasione gli Azzurri si sono piazzati secondi nel Gruppo 3 della Lega A, dietro proprio ai lusitani che poi avrebbero alzato il trofeo.

I precedenti fra Olanda e Italia sono favorevoli agli Azzurri con 9 vittorie, 9 pareggi e soltanto 3 sconfitte con gli Arancioni. I precedenti 4 confronti fra le due Nazionali nell'ultimo decennio hanno visto 2 successi dell'Italia e 2 pareggi.

QUANDO SI GIOCA OLANDA-ITALIA

Olanda-Italia si giocherà la sera di lunedì 7 settembre 2020 nel palcoscenico della Johan Cruijff Arena di Amsterdam e a porte chiuse per l'emergenza Coronavirus. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Felix Brych, è previsto per le ore 20.45.

DOVE VEDERE OLANDA-ITALIA IN TV E STREAMING

La sfida della Nations League, Olanda-Italia, come tutte le gare della Nazionale azzurra, sarà trasmessa in diretta in chiaro dalla Rai su Rai 1, con la possibilità di seguire la partita anche in diretta mediante Rai Play. Attraverso la piattaforma la gara sarà visibile per i tifosi sia su pc e notebook, collegandosi con il sito ufficiale, sia su dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, previo scaricamento dell'apposita applicazione per sistemi operativi iOS e Android.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA-ITALIA

Assenza pesante per Lodeweges, che non potrà fare affidamento in difesa su De Vrij: l'interista ha riportato un infortunio alla caviglia e salterà la partita con l'Italia. Al suo posto, accanto a Van Dijk, potrebbe trovar spazio Aké, vista anche l'assenza dell'altro 'italiano' De Ligt, che starà fuori per un po' di tempo dopo l'operazione alla spalla. Fra i pali ci sarà Cillessen, mentre Dumfries e Van Aanholt potrebbero essere i due terzini. Il centrocampo sarà di spessore, con F. De Jong in cabina di regia e ai suoi lati Van de Beek e Wijnaldum. In attacco L. De Jong sarà il centravanti, con Promes e Depay esterni offensivi ai suoi lati.

Mancini dal canto suo dovrà rinunciare con ogni probabilità a Tonali a centrocampo, causa isolamento dopo aver contratto il Coronavirus. Al centro della difesa, considerato il doppio impegno ravvicinato, Acerbi potrebbe rilevare Chiellini come partner di Bonucci, con D'Ambrosio e Spinazzola che a loro volta si candidano per un posto dal 1' come esterni bassi. Out anche Bastoni, che ha abbandonato il ritiro dopo un problema muscolare. A centrocampo dovrebbero giocare dal 1' Jorginho nel ruolo di playmaker e Barella e Zaniolo ai suoi lati come mezzali. In attacco Immobile può essere preferito a Belotti, con Chiesa e Lorenzo Insigne al suo fianco nel tridente d'attacco.

OLANDA (4-3-3): Cillessen; Dumfries, Van Dijk, Aké, Van Aanholt; Van de Beek, F. De Jong, Wijnaldum; Promes, L. De Jong, Depay. Ct. Lodeweges

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; D'Ambrosio, Acerbi, Bonucci, Spinazzola; Barella, Jorginho, Zaniolo; Chiesa, Immobile, Insigne. Ct. Mancini