Dove vedere Napoli-Udinese in tv e streaming

Napoli e Udinese in campo per l'anticipo della 36ª giornata di Serie A: tutto sulle formazioni della partita e le info sulla diretta tv e streaming.

Si infiamma la corsa Champions in Serie A: cinque squadre in corsa per tre posti, tra queste anche il Napoli di Gennaro Gattuso, atteso dall'impegno casalingo al cospetto dell'Udinese nell'anticipo della 36ª giornata di Serie A.

Azzurri reduci dal fragoroso poker in casa dello Spezia, che ha fatto dimenticare il mezzo passo falso del turno precedente contro il Cagliari e rilanciato prepotentemente le possibilità di qualificazione alla Coppa dalle grandi orecchie del Napoli.

Per l'Udinese, riacciuffata dal Bologna sull'1-1, salvezza non ancora matematica ma vicina: la squadra allenata da Luca Gotti, trascinata da un super Rodrigo De Paul, 'vede' il traguardo stagionale.

Successo allo scadere per il Napoli nella sfida del girone d'andata, giocata alla 'Dacia Arena' lo scorso 10 gennaio: vantaggio partenopeo con Insigne su calcio di rigore e pari di Lasagna, prima dell'incornata vincente di Bakayoko al 90'.

QUANDO SI GIOCA NAPOLI-UDINESE

La sfida tra Napoli e Udinese si disputerà martedì 11 maggio 2021, anticipo del turno infrasettimanale. Si giocherà allo Stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli senza la presenza dei tifosi sugli spalti, in osservanza alle norme anti-Coronavirus. Calcio d'inizio previsto per le ore 20:45.

DOVE VEDERE NAPOLI-UDINESE IN TV E STREAMING

Napoli-Udinese sarà trasmessa in diretta tv da Sky su questi canali: Sky Sport (numero 251 del satellite) e Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre).

Lo streaming della partita sarà disponibile per gli abbonati Sky grazie a Sky Go, fruibile attraverso l'applicazione scaricabile su dispositivi con sistema iOS e Android o direttamente sul proprio pc. L'alternativa è NOW, piattaforma che consente di assistere alla programmazione Sky dopo aver sottoscritto un abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-UDINESE

Nel Napoli potrebbe rivedersi Ospina tra i pali, con Mario Rui a sinistra al posto di Hysaj. Lozano può rilevare Politano a destra sulla trequarti, col messicano pronto a innescare un Osimhen in stato di grazia insieme a Zielinski e capitan Insigne.

L'ex Llorente scalpita per riprendersi l'attacco dell'Udinese: a supporto Pereyra, con Walace e Arslan in mediana insieme a De Paul. In difesa Becao, Nuytinck e Bonifazi a protezione di Musso, sulle corsie esterne Molina e Stryger Larsen.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Nuytinck, Bonifazi; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Larsen; Pereyra; Llorente.