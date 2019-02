Dove vedere Napoli-Torino in tv e streaming

Il Napoli sfida il Torino nel posticipo domenicale serale della 24ª giornata di Serie A: dove vedere la partita in tv e streaming.

Il Napoli di Carlo Ancelotti cerca conferme in casa: ospite dei partenopei per il posticipo domenicale serale della 24ª giornata di Serie A è il Torino del grande ex Walter Mazzarri, in cerca di punti pesanti in chiave europea. I partenopei sono secondi dietro la Juventus capolista con un bottino di 52 punti, frutto di 16 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, i piemontesi occupano l'8° posto con 34 punti e un cammino di 8 vittorie, 10 pareggi e 5 sconfitte

Il polacco Arkadiusz Milik, autore di 12 goal in 20 partite giocate, e 'Il Gallo' Andrea Belotti, che ha realizzato 7 reti in 23 presenze, sono i due migliori marcatori delle due squadre. Il Napoli ha un po' frenato nell'ultimo periodo, con 2 pareggi e una vittoria nelle ultime 3 giornate, mentre il Torino attraversa un buon momento e ha collezionato 2 vittorie e un pareggio negli ultimi 3 impegni in campionato.

NAPOLI-TORINO DIRETTA TV E STREAMING

Sky trasmetterà in diretta e in esclusiva la sfida Napoli-Torino sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 372 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

NAPOLI-TORINO DATA E ORA

Napoli-Torino si disputerà domenica 17 febbraio 2019 nella cornice dello Stadio San Paolo di Napoli. Fischio d'inizio fissato per le ore 20.30.