Dove vedere Napoli-Sassuolo in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Dopo il deludente 0-0 interno contro il Parma, terzo pareggio consecutivo, il Napoli torna in campo per affrontare il Sassuolo di Fabio Grosso.

Gli Azzurri hanno bisogno di ritrovare un successo che al Maradona manca dal 7 dicembre, giorno del 2-1 contro la Juventus, senza però trascurare la delicata trasferta di Champions League contro il Copenaghen.

Dall’altro lato, il Sassuolo arriva al match reduce da tre pareggi e tre sconfitte nelle ultime sei gare di campionato, con l’ultimo successo datato 6 dicembre, 3-1 interno contro la Fiorentina.

Di seguito tutte le info sul recupero Napoli-Sassuolo, incluse le formazioni, il canale tv e la copertura streaming.

Come guardare Napoli-Sassuolo in diretta? Canale TV e diretta streaming

Napoli-Sassuolo sarà visibile in tv scaricando l'app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure utilizzando: dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, console PlayStation e XBox o ancora il TIMVISION Box.

Chi è abbonato a DAZN e Sky, attivando Zona DAZN potrà vedere il match in tv su DAZN 1 (canale 214 di Sky).

Napoli-Sassuolo, inoltre, sarà disponibile in diretta streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN

Napoli-Sassuolo: ora di inizio

Serie A - Serie A Diego Armando Maradona

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Il match tra Napoli e Sassuolo si gioca sabato 17 gennaio 2026, alle ore 18:00, allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sul Napoli

Dopo alcuni cambi contro il Parma, Conte conferma l’XI visto in campo contro l’Inter a San Siro. In difesa tornano Beukema e Juan Jesus ai lati di Rrahmani, mentre sulla trequarti riecco Elmas al fianco di Politano. Davanti non si tocca Hojlund.

Notizie sul Sassuolo

Nonostante il ko, Grosso va verso la conferma della formazione scesa in campo all'Olimpico contro la Roma. Lipani dunque avanti su Vranxx per completare la mediana con Koné e Matic, mentre davanti Fadera e Laurienté ai lati di Pinamonti.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Politano, Elmas; Hojlund. All. Stellini.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Lipani, Matic, I. Koné; Fadera, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

Forma

Partite tra le due squadre

Sono 20 i precedenti totali tra Napoli e Sassuolo in Serie A: 12 vittorie azzurre, quatro neroverdi e quattro pareggi.

Classifica