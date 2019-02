Dove vedere Napoli-Sampdoria in tv e streaming

Il Napoli ospita la Sampdoria al San Paolo nell'anticipo della 22ª giornata di Serie A: dove vedere la partita in tv e streaming.

Il Napoli di Carlo Ancelotti ospita la Sampdoria di Marco Giampaolo nella 22ª giornata di Serie A. I partenopei sono secondi in classifica con 48 punti, frutto di 15 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, a 11 lunghezze di ritardo dalla capolista Juventus, i liguri occupano il 6° posto a quota 33, con un cammino di 9 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte.

L'attaccante polacco Arkadiusz Milik è il miglior marcatore degli azzurri con 11 goal in 18 presenze, mentre l'esperto attaccante Fabio Quagliarella è il capocannoniere dei blucerchiati e del campionato con 16 reti in 20 partite giocate. Il Napoli è reduce da 2 vittorie e un pareggio nelle ultime 3 giornate, la Sampdoria ha collezionato invece una sconfitta, una vittoria e un pareggio nelle ultime 3 gare disputate.

NAPOLI-SAMPDORIA DIRETTA TV E STREAMING

La partita Napoli-Sampdoria sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

NAPOLI-SAMPDORIA DATA E ORA

Napoli-Sampdoria si giocherà sabato 2 febbraio 2019 alle ore 18.00 allo Stadio San Paolo di Napoli. Sarà il 104° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.