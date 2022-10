Il Napoli per blindare il primo posto nel girone di Champions ospita i Rangers, ultimi in classifica e senza nemmeno una vittoria.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

12 punti su 12 e un primo posto nel girone solo da blindare: il Napoli è una delle migliori squadre della Champions League e contro i Rangers in casa può chiudere i conti con un turno d'anticipo, dopo aver già conquistato la qualificazione agli ottavi.

Con Sky puoi seguire tre partite di Serie A ogni giornata

I partenopei all'andata hanno rifilato un netto 0-3 agli scozzesi ad Ibrox e la differenza di forma e fiducia è evidente anche dalla classifica: azzurri a punteggio pieno, mentre Gio van Bronckhorst e i suoi sono ancora fermi a zero, con un solo goal segnato.

Nel weekend il Napoli ha ottenuto l'undicesima vittoria consecutiva tra campionato e Champions vincendo sul campo della Roma, mentre i Rangers hanno pareggiato 1-1 contro il Livingston.

QUANDO SI GIOCA NAPOLI-RANGERS

Napoli-Rangers è una gara valida per la 5ª giornata della fase a gruppi della Champions League 2022/23, girone A. Il match si gioca mercoledì 26 ottobre 2022 al San Paolo.

DOVE VEDERE NAPOLI-RANGERS IN TV E STREAMING

La sfida tra Napoli e Rangers sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky, i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252).

Il match sarà anche in diretta streaming su Sky Go, il servizio streaming di Sky incluso nell'abbonamento. Basterà scaricare l'app su tutti i dispositivi o da pc e selezionare il canale di riferimento. L'alternativa è Now, che prevede l'acquisto di uno dei pacchetti che includa il meglio dello sport di Sky.

In più il match sarà visibile anche su Infinity+, il servizio streaming di Mediaset, anche in questo caso scaricando l'app dedicata.

CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

I telecronisti di Sky e Mediaset non sono ancora stati resi noti.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-RANGERS

Spalletti dovrebbe rilanciare Mario Rui in difesa e Raspadori in attacco, per il resto confermato Juan Jesus al centro della difesa con Lobotka, Ndombele e Zielinski a centrocampo. Politano più di Lozano nel tridente.

Morelos sarà l'unica punta dei Rangers, centrocampo a quattro formato da Tillman, Lundstram, Davis e Kent. Davanti al portiere McGregor linea a cinque con Tavernier, Goldson, Davies, King e Barisic.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Ndombele, Zielinski; Kvaratskhelia, Raspadori, Politano.

RANGERS (5-4-1): McGregor; Tavernier; Goldson, Davies, King, Barisic; Tillman, Lundstram, Davis, Kent; Morelos.