Dove vedere Napoli-Fiorentina in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Il campionato di Serie A entra sempre più nel vivo: che si tratti di corsa tricolore, per un posto nelle coppe europee o per non retrocedere, ogni gara inizia ad avere un peso specifico decisamente importante.

Tra le gare della ventitreesima giornata di campionato c’è anche Napoli-Fiorentina, un match dal grande significato per entrambe le squadre chiamate a reagire per provare a lasciarsi alle spalle il momento difficile.

Su GOAL tutte le info di Napoli-Fiorentina, dalle formazioni e le ultime su chi gioca, a come vedere la partita in diretta tv e streaming.

Come guardare Napoli-Fiorentina in diretta? Canale TV e diretta streaming

La sfida di Serie A tra Napoli e Fiorentina sarà visibile in diretta esclusiva su DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e device come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv su DAZN 1, canale 214 di Sky.

Come guardare ovunque con una VPN

Napoli-Fiorentina: ora di inizio

Serie A - Serie A Diego Armando Maradona

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Napoli-Fiorentina, gara valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026, è in programma sabato 31 gennaio allo stadio Maradona di Napoli. Il fischio d’inizio del match è previsto alle ore 18:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sul Napoli

Antonio Conte deve ancora fare i conti con un'infermeria affollata: Milinkovic-Savic out è sempre out per l'elongazione al bicipite femorale, in porta ci sarà ancora Meret. Conferme per il blocco difensivo, in avanti Vergara ed Elmas agiranno alle spalle dell'unica punta Hojlund.

Notizie sulla Fiorentina

Emergenza attacco in casa Viola, con Vanoli che oltre a Piccoli - uscito dalla gara di Coppa Italia con un problema muscolare - rischia di dover ancora rinunciare a Kean, non al meglio. A centrocampo ballottaggio tra Ndour e Brescinanini.

LE PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Solomon, Gudmundsson, Harrison. All. Vanoli

Forma

Momento molto delicato per il Napoli di Antonio Conte, ko nell'ultimo turno di campionato contro la Juventus ed eliminato dalla Champions League. Gli azzurri sono chiamati subito a reagire per provare a recuperare terreno in classifica.

Pesante ko nell’ultimo turno di Serie A anche per la Fiorentina, che è stata sconfitta in casa dal Cagliari per 2-1.

Partite tra le due squadre

Sono 176 i precedenti in gare ufficiali tra Napoli e Fiorentina, con il bilancio leggermente a favore degli azzurri che hanno vinto in 65 occasioni, 51 invece i pareggi, mentre sono 60 i successi della Fiorentina.

Classifica

Nel campionato di Serie A il Napoli occupa il quarto posto con 43 punti, mentre la Fiorentina è terzultima con 17 punti ottenuti.