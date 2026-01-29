Goal.com
Live
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Serie A
team-logoNapoli
Diego Armando Maradona
team-logoFiorentina
Watch it on DAZN
Nino Caracciolo

Dove vedere Napoli-Fiorentina in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Napoli e Fiorentina si affrontano nella ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2025/2026: dove e come vedere la partita in diretta tv e streaming.

Pubblicità

Il campionato di Serie A entra sempre più nel vivo: che si tratti di corsa tricolore, per un posto nelle coppe europee o per non retrocedere, ogni gara inizia ad avere un peso specifico decisamente importante.

Tra le gare della ventitreesima giornata di campionato c’è anche Napoli-Fiorentina, un match dal grande significato per entrambe le squadre chiamate a reagire per provare a lasciarsi alle spalle il momento difficile.

Su GOAL tutte le info di Napoli-Fiorentina, dalle formazioni e le ultime su chi gioca, a come vedere la partita in diretta tv e streaming.

Come guardare Napoli-Fiorentina in diretta? Canale TV e diretta streaming

Guarda in streaming su NordVPNGuarda qui

La sfida di Serie A tra Napoli e Fiorentina sarà visibile in diretta esclusiva su DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e device come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Serie A
Napoli crest
Napoli
NAP
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv su DAZN 1, canale 214 di Sky.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Napoli-Fiorentina: ora di inizio

crest
Serie A - Serie A
Diego Armando Maradona

Napoli-Fiorentina, gara valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026, è in programma sabato 31 gennaio allo stadio Maradona di Napoli. Il  fischio d’inizio del match è previsto alle ore 18:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Napoli - Fiorentina

NapoliHome team crest

3-4-2-1

Formazione

4-1-2-3

Home team crestFIO
1
A. Meret
22
G. Di Lorenzo
5
J. Jesus
4
A. Buongiorno
3
M. Gutierrez
8
S. McTominay
37
L. Spinazzola
26
A. Vergara
68
S. Lobotka
20
E. Elmas
19
R. Hoejlund
43
D. de Gea
5
M. Pongracic
2
Dodo
21
R. Gosens
15
P. Comuzzo
27
C. Ndour
44
N. Fagioli
8
R. Mandragora
19
M. Solomon
91
R. Piccoli
10
A. Gudmundsson

4-1-2-3

FIOAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • A. Conte

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • P. Vanoli

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Notizie sul Napoli

Antonio Conte deve ancora fare i conti con un'infermeria affollata: Milinkovic-Savic out è sempre out per l'elongazione al bicipite femorale, in porta ci sarà ancora Meret. Conferme per il blocco difensivo, in avanti Vergara ed Elmas agiranno alle spalle dell'unica punta Hojlund.

Notizie sulla Fiorentina

Emergenza attacco in casa Viola, con Vanoli che oltre a Piccoli - uscito dalla gara di Coppa Italia con un problema muscolare - rischia di dover ancora rinunciare a Kean, non al meglio. A centrocampo ballottaggio tra Ndour e Brescinanini.

LE PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Solomon, Gudmundsson, Harrison. All. Vanoli

Forma

NAP
-Forma

Goal segnato (subito)
4/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

FIO
-Forma

Goal segnato (subito)
7/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
5/5

Momento molto delicato per il Napoli di Antonio Conte, ko nell'ultimo turno di campionato contro la Juventus ed eliminato dalla Champions League. Gli azzurri sono chiamati subito a reagire per provare a recuperare terreno in classifica. 

Pesante ko nell’ultimo turno di Serie A anche per la Fiorentina, che è stata sconfitta in casa dal Cagliari per 2-1.

Partite tra le due squadre

NAP

Ultime 5 partite

FIO

4

Vittorie

1

Pareggio

0

Vittorie

13

Goal segnati

4
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Sono 176 i precedenti in gare ufficiali tra Napoli e Fiorentina, con il bilancio leggermente a favore degli azzurri che hanno vinto in 65 occasioni, 51 invece i pareggi, mentre sono 60 i successi della Fiorentina.

Classifica

Nel campionato di Serie A il Napoli occupa il quarto posto con 43 punti, mentre la Fiorentina è terzultima con 17 punti ottenuti.

Pubblicità
0