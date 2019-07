Dove vedere Napoli-Cremonese in tv e streaming

Il Napoli affronta la Cremonese nella terza e ultima amichevole del ritiro di Dimaro: tutte le info sul match e dove vederlo in tv e streaming.

Il chiude il terzetto di amichevoli giocate a Dimaro affrontando la di Rastelli. Gli azzurri, reduci dal netto successo sulla Feralpisalò dopo il passo falso nel primo test stagionale contro il , continuano sulla nuova strada tattica del 4-2-3-1 varato da Ancelotti in questo avvio di stagione.

La Cremonese, piazzatasi appena fuori dalle posizioni playoff nell'ultimo campionato di Serie B, rappresenta un banco di prova attendibile in vista del ciclo delle amichevoli internazionali contro , e (due volte), che attende i partenopei.

Quest'anno il Napoli non si nasconde e punta deciso a fare meglio degli ultimi secondi posti in campionato, come affermato dallo stesso Ancelotti. In attesa del colpo da novanta in attacco - che sia James Rodriguez, Icardi o un altro nome da copertina - saranno i 'soliti' Insigne e Mertens a dover trascinare la squadra.

QUANDO SI GIOCA NAPOLI-CREMONESE

Napoli-Cremonese si giocherà mercoledì 24 luglio alle ore 17.30, allo stadio comunale di Carciato, frazione di Dimaro in Val di Sole, sede del ritiro precampionato degli azzurri.

DOVE VEDERE NAPOLI-CREMONESE IN TV E STREAMING

Il match tra Napoli e Cremonese sarà trasmesso in diretta da Sky, sul canale Sky Sport (249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre). La partita sarà visibile anche in sul proprio PC, tablet o smartphone, tramite il servizio Sky Go, riservato agli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-CREMONESE

Ancelotti ritrova tra i pali Karnezis, che è tornato dalla Grecia dopo la risoluzione della vicenda passaporto, e potrebbe preferirlo a Meret, appena rientrato dalle vacanze. Il tecnico azzurro dovrebbe schierare Malcuit e Ghoulam terzini, col nuovo arrivato Manolas a guidare la linea difensiva.

In assenza di Allan e Fabian Ruiz, ancora in ferie, probabile conferma del giovane Gaetano in mediana assieme a Zielinski. In attacco si rivede Milik che ha smaltito l'affaticamento che lo aveva tenuto fuori contro la Feralpisalò, con Mertens alle sue spalle e Insigne e Callejon larghi sugli esterni.

NAPOLI (4-2-3-1): Karnezis; Malcuit, Manolas, Maksimovic, Ghoulam; Gaetano, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne; Milik.

CREMONESE (3-5-2): Ravaglia; Caracciolo, Ravanelli, Terranova; Mogos, Arini, Castagnetti, Boultam, Renzetti; Piccolo, Palombi.