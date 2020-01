Dove vedere Milan-SPAL in tv e streaming

Il Milan affronta la SPAL negli ottavi di finale di Coppa Italia: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il di Stefano Pioli sfida la di Leonardo Semplici negli ottavi di finale di Coppa . I rossoneri, reduci dalla vittoria esterna contro il in campionato, faranno in questa gara il loro esordio nella competizione, mentre gli emiliani si sono qualificati superando prima la Feralpisalò per 3-1 nel Terzo turno, quindi il con un netto 5-1 nel Quarto turno.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Le due formazioni si sono affrontate 5 volte in , con un bilancio di 5 vittorie rossonere e un unico successo degli estensi. La vittoria degli emiliani risale al lontano 10 settembre 1978, quando i biancazzurri di Caciagli superarono in casa 3-1 il Milan di Liedholm con una doppietta di Pezzato e un goal di Gibellini.

La vincente di Milan-SPAL affronterà il , che ha battuto ai calci di rigore il , nei quarti di finale. Il Diavolo ha vinto 5 volte la Coppa Italia, l'ultima nella stagione 2002/03, mentre il miglior piazzamento degli estensi è la finale conquistata nel 1961/62, quando furono sconfitti 2-1 dal .

Mattia Valoti, ex della partita per essersi formato nelle Giovanili del Milan e aver gravitato ai margini della Prima squadra dal 2011 al 2013, è il miglior marcatore della formazione biancazzurra in quest'edizione con 2 goal realizzati. Altri ex sono i due attaccanti Andrea Petagna e Alberto Paloschi, entrambi con trascorsi rossoneri nel settore giovanile e agli esordi della loro carriera da professionisti.

QUANDO SI GIOCA MILAN-SPAL

Milan-SPAL si giocherà mercoledì 15 gennaio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano, con fischio d'inizio alle ore 18.00.

DOVE VEDERE MILAN-SPAL IN TV E STREAMING

La sfida Milan-SPAL sarà trasmessa in esclusiva in chiaro in diretta dalla Rai su Rai Due (canali 2 e 502 HD del digitale terrestre). Tifosi e appassionati potranno seguire la partita anche in diretta , sempre in chiaro, mediante la piattaforma della tv pubblica Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-SPAL

Pioli potrebbe far ritorno al 4-3-3. Davanti, rispetto alla gara vinta contro il Cagliari, potrebbe esserci spazio dal 1' come esterni offensivi per Suso e Bonaventura, mentre Piatek potrebbe giocare da centravanti al posto di Ibrahimovic. Lo svedese potrebbe tuttavia essere inserito a partita in corso. A centrocampo Bennacer sarà confermato come regista, vista l'indisponibilità di Biglia, infortunato, mentre Krunic e Paquetá agiranno da mezzali. In difesa dovrebbe esordire dal 1' il danese Kjaer accanto a Romagnoli, mentre a destra ci sarà spazio per Conti e sulla corsia mancina dovrebbe essere confermato Theo Hernández. Fra i pali, infortunatosi Gigio Donnarumma, toccherà al fratello Antonio.

Semplici dovrebbe schierare la SPAL con il classico 3-5-2. Davanti Floccari è in vantaggio su Paloschi per far coppia con Petagna. In mediana, out per squalifica Missiroli, gli esterni potrebbero essere Strefezza e Igor, con Valdifiori in cabina di regia e Murgia e Valoti mezzali. Davanti al portiere Berisha, la linea a tre difensiva potrebbe essere composta da Cionek, Vicari e Tomovic.

MILAN (4-3-3): A. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Krunic, Bennacer, Paquetà; Suso, Piatek, Bonaventura.

SPAL (3-5-2): E. Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; Strefezza, Murgia, Valdifiori, Valoti, Igor; Petagna, Floccari.