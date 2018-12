Dove vedere Milan-SPAL in tv e streaming

Il Milan ospita la SPAL a San Siro nel posticipo serale della 19ª giornata di Serie A: dove vedere la partita in tv e streaming.

Il Milan di Gennaro Gattuso ospita la SPAL di Leonardo Semplici nel posticipo serale della 19ª giornata di Serie A. Il Diavolo è scivolato al 6° posto in classifica con 28 punti, frutto di 7 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte, gli emiliani sono quindicesimi a quota 17 con un cammino di 4 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte.

Fra i rossoneri il miglior marcatore è 'Il Pipita' Gonzalo Higuain con 5 goal in 14 presenze, fra i biancazzurri invece l'ex della partita, Andrea Petagna, è il giocatore più prolifico con 5 reti in 17 partite giocate. Il Milan è reduce da 2 pareggi e una sconfitta nelle ultime 3 giornate, stesso andamento avuto dalla SPAL.

MILAN-SPAL DIRETTA TV E STREAMING

La partita Milan-SPAL sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi. L'evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand, per cui tifosi e appassionati potranno rivedere la gara comodamente quando vorranno.

MILAN-SPAL DATA E ORA

Milan-SPAL si giocherà sabato 29 dicembre 2018 alle ore 20.30 allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro, a Milano. Sarà il 35° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.