DIRETTA: Milan-SPAL LIVE - Dove vederla in tv e streaming

Dopo tre pareggi e una sconfitta, il Milan deve assolutamente vincere in casa contro la SPAL, che dal canto suo vuole mettersi in sicurezza.

Il Milan non ha mai avuto bisogno di una vittoria come in questo momento. Contro la SPAL per Gattuso ci sarà un solo risultato a disposizione, per restare nelle posizioni di vertice di questa Serie A. Semplici vuole chiudere l'anno in bellezza, mettendo al sicuro la sua squadra.

Milan-SPAL è solo su DAZN: clicca qui e attiva il mese gratuito

La sfida tra Milan e SPAL è un'esclusiva di DAZN. Sarà possibile seguirla in diretta streaming attraverso vari dispositivi: pc, smart tv, smartphone e tablet. L'evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand, per cui tifosi e appassionati potranno rivedere la gara comodamente quando vorranno.

La diretta testuale della partità sarà qui su Goal, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.