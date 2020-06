Dove vedere Milan-Roma in tv e streaming

Milan e Roma si affronta al Meazza nel big match della 28ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il di Stefano Pioli ospita la di Paulo Fonseca nel big match della 28ª giornata di . I lombardi sono settimi in classifica a pari merito con il a quota 39 punti, con un cammino di 11 successi, 6 pareggi e 10 sconfitte, i giallorossi occupano il 5° posto con 48 punti, frutto di 14 successi, 6 pareggi e 7 sconfitte.

Negli 84 confronti casalinghi disputati finora in Serie A, il Milan è in vantaggio nelle statistiche con 46 successi, 19 pareggi e 19 affermazioni della Lupa. L'ultimo incrocio nella passata stagione ha visto i rossoneri, allora guidati da Gattuso, imporsi per 2-1, mentre nei tre precedenti era stata sempre la formazione capitolina ad espugnare il Meazza.

I rossoneri arrivano da 2 vittorie, fra cui la più recente nel 27° turno contro il Lecce, una sconfitta e un pareggio nelle ultime 4 giornate, i giallorossi, invece, hanno collezionato una sconfitta e 3 vittorie consecutive nelle ultime 4 gare di campionato, fra cui l'ultima martedì contro la Sampdoria in casa.

Il croato Ante Rebic è il miglior marcatore del Milan in campionato con 7 reti realizzate, mentre Edin Dzeko è il bomber della Roma con 14 goal all'attivo. Il centravanti bosniaco ha recentemente superato Pedro Manfredini nella classifica dei bomber all-time della squadra giallorossa, portandosi a 85 goal complessivi al 6° posto assoluto. Prima della gara sarà ricordato Pierino Prati, storico attaccante che ha vestito le maglie di entrambe le formazioni, recentemente scomparso.

QUANDO SI GIOCA MILAN-ROMA

Milan-Roma si giocherà il pomeriggio di domenica 28 giugno 2020 nella cornice dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano, e senza gli spettatori sugli spalti, come previsto dal rigido protocollo per contrastare l'emergenza Covid-19. La partita avrà inizio alle ore 17.15.

DOVE VEDERE MILAN-ROMA IN TV E STREAMING

Il big match Milan-Roma sarà trasmesso in diretta da DAZN. La gara sarà visibile anche in , se si possiede un moderno modello smart compatibile con la app, oppure collegando al proprio televisore una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti DAZN potranno inoltre seguire la gara sia su pc e notebook, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, collegandosi alla pagina ufficiale della piattaforma o scaricando l'apposita applicazione, avviandola e selezionando l'evento dal palinsesto.

Al termine della partita, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-ROMA

Problemi in difesa per Pioli, che perde anche Kjaer per infortunio dopo Musacchio: contro la Roma da centrale dovrebbe partire dal 1' accanto a capitan Romagnoli il giovane Gabbia, anche se non è escluso il pieno recupero di Duarte, con Conti e Theo Hernández confermati come terzini e Gigio Donnarumma fra i pali della porta rossonera. In mediana sarà riproposto il tandem formato da Kessié e Bennacer. Sulla trequarti Castillejo, Calhanoglu e uno fra Bonaventura o Paquetá agiranno a sostegno dell'unica punta Rebic. Il portoghese Rafael Leão dovrebbe essere ancora una carta spendibile a gara in corso.

Modulo speculare per Fonseca, che a parte il portiere Pau López e il convalescente Zaniolo, avrà tutta la rosa a disposizione. In porta agirà dunque nuovamente Mirante. In difesa Zappacosta e Kolarov saranno i terzini, con il rientrante Mancini a ricomporre con Smalling la coppia centrale. Cristante affiancherà in mediana Veretout. L'attacco poggerà ancora una volta su Dzeko, con qualche dubbio sui tre trequartisti. Carles Pérez, Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan potrebbero spuntarla sulla concorrenza rappresentata da Under, Pastore, Perotti e Kluivert.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Castillejo, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Carles Pérez, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.