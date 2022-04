La corsa scudetto continua: il duello serratissimo tra Milan e Inter continua nella 35ª giornata, con i rossoneri che ospitano a San Siro la Fiorentina in un match molto delicato che rappresenta uno snodo fondamentale per la corsa che conduce al titolo.

I rossoneri, primi in solitaria con due punti di vantaggio rispetto ai 'cugini' nerazzurri, vengono dalla fondamentale vittoria contro la Lazio, firmata da Tonali nel recupero, che ha prolungato una striscia positiva che in campionato dura dallo scorso 17 gennaio, giorno dell'ultima sconfitta con lo Spezia. Gli uomini di Pioli, che si sono già garantiti la certezza di partecipare alla prossima Champions League, non possono far altro che guardare solo ed esclusivamente in avanti, anche perché la volata Scudetto è già stata lanciata.

La Fiorentina sta invece vivendo il momento più difficile della sua intera stagione. Dopo essere stata eliminata dalla Juventus in Coppa Italia, è caduta in campionato prima contro la Salernitana e poi, nel recupero della ventesima giornata, contro l’Udinese (clamoroso 0-4) interno. Anche per i gigliati si tratterà di una sfida spartiacque: la classifica parla infatti di una corsa per una qualificazione europea ancora aperta, nonostante le ultime debacle.

Sarà una partita speciale anche per Krzysztof Piatek, che tornerà a San Siro da ex. Non sarà l'unico con un passato in rossonero: anche Saponara e Bonaventura infatti sono passati dal Milan negli anni recenti.

QUANDO SI GIOCA MILAN-FIORENTINA

Milan-Fiorentina si giocherà domenica 1 maggio alle ore 15:00. Il match si giocherà a Milano San Siro e sarà valido per la 35ª giornata di Serie A.

DOVE VEDERE MILAN-FIORENTINA IN TV E STREAMING

Sarà DAZN a trasmettere live il match tra Milan e Fiorentina. Sarà dunque possibile vedere la gara in tv attraverso l'app, scaricabile sulle smart tv, oppure collegando alla tv un dispositivo come XboX, PlayStation, Amazon Fire TV Stick oppure Google Chromecast.

Milan-Fiorentina sarà visibile in streaming scaricando l'app sui dispositivi mobili oppure collegandosi al sito ufficiale da browser se si utilizza pc o notebook.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca del match sarà affidata a Stefano Borghi, con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-FIORENTINA

Sempre out Bennacer oltre ai lungodegenti Florenzi e Kjaer. Giroud più di Ibra dal primo minuto, solito ballottaggio sull'out di destra offensivo. Brahim sulla trequarti, Kalulu sempre al centro con Tomori.

Vincenzo Italiano dovrà dosare le forze dei suoi uomini dopo i tanti impegni ravvicinati. Nel cuore della difesa Igor riprenderà la sua maglia da titolare al fianco di Milenkovic. Chiavi del centrocampo affidate a Torreira, mentre in attacco Cabral potrebbe essere il perno di un tridente completato da Gonzalez e Ikoné.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Maleh, Torreira, Duncan; Ikoné, Cabral, Gonzalez.