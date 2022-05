Probabili formazioni Milan-Fiorentina: torna Bennacer, Cabral in attacco per la Viola

Il Bologna ha fatto un regalo al Milan. Ora sta ai rossoneri non gettare alle ortiche la chance ricevuta dalla banda di Mihajlovic.

Al Diavolo bastano 10 punti nelle prossime quattro partite per vincere lo Scudetto, ma sulla strada di Pioli ci sono avversare insidiose e ancora in corsa per qualche obiettivo.

La prima tra queste è la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che insegue un posto in Europa ed è reduce da due sconfitte consecutive.

Per affrontare il suo passato, Pioli punta come sempre sul 4-2-3-1 senza sostanziali novità nell'undici che partirà titolare. L'unica eccezione è Ismail Bennacer, che ha recuperato dalla distorsione alla caviglia ed è a disposizione dei rossoneri.

Probabile il suo impiego in mediana a fianco di Tonali, dietro a Messias, Kessiè, Leao e Giroud unica punta.

La Fiorentina risponde con il suo consueto 4-3-3. Priva di Castrovilli per diversi mesi, la formazione di Italiano prevede l'inserimento di Duncan in mediana insieme a Torreira e Bonaventura. Davanti è Cabral il centrale del tridende con Saponara e Gonzales.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-FIORENTINA

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessiè, Leao; Giroud. All. Pioli

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Cabral, Saponara. All. Italiano