Dove vedere Milan-Crotone in tv e streaming

Il Milan ospita il Crotone nella 21esima giornata di Serie A: tutto sulle formazioni e le indicazioni per seguire la gara in tv e streaming.

Il Milan capolista cerca di rafforzare il primato con un'altra vittoria dopo l'affermazione di Bologna: avversario il fanalino di coda Crotone, ultimo con soli 12 punti conquistati nelle 20 giornate fin qui disputate.

I rossoneri tornano a giocare a San Siro a due settimane dal pesante k.o. contro l'Atalanta del 23 gennaio, secondo passo falso in campionato dopo quello con la Juventus del giorno dell'Epifania.

Calabresi reduci da due sconfitte consecutive contro Fiorentina e Genoa, mentre l'ultima vittoria è datata 17 gennaio (4-1 al Benevento tra le mura amiche dello 'Scida).

Si tratta del terzo confronto tra le due squadre a San Siro in massima serie: l'ultimo vide il Milan vincere per 1-0 grazie ad un colpo di testa di Leonardo Bonucci, il 6 gennaio 2018. Successo meneghino anche nella stagione precedente.

Tre punti per i ragazzi di Pioli anche nel match d'andata in Calabria: 0-2 firmato dal rigore trasformato da Kessié e da uno spunto di Brahim Diaz, finora rimasto l'unico in campionato oltre alle tre marcature realizzate in Europa League.

QUANDO SI GIOCA MILAN-CROTONE

Milan-Crotone si disputerà domenica 7 febbraio 2021 allo Stadio San Siro di Milano, senza tifosi sugli spalti in osservanza alle norme di limitazione della diffusione del Covid-19. Calcio d'inizio alle ore 15.

DOVE VEDERE MILAN-CROTONE IN TV E STREAMING

La sfida tra Milan e Crotone sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky sui canali Sky Sport (numero 251 del satellite) e Sky Sport Serie A (202 del satellite e 473 del digitale terrestre).

Streaming disponibile per gli abbonati Sky grazie a Sky Go, servizio usufruibile tramite pc, smartphone e tablet semplicemente scaricando l'applicazione e accedendo alla propria area riservata dopo aver inserito le credenziali.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-CROTONE

Pioli dovrebbe ritrovare dal 1' Bennacer, entrato nell'ultima mezzora di Bologna. Trequarti con Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic alle spalle di Ibrahimovic. Dietro fiducia ancora a Tomori in sostituzione dell'infortunato Kjaer.

Stroppa senza lo squalificato Messias, sostituito da Zanellato a centrocampo. Out per infortunio Pedro Pereira: sulla fascia destra spazio a Rispoli. Di Carmine verso la conferma in tandem con Simy in avanti.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Marrone, Golemic; Rispoli, Eduardo Henrique, Zanellato, Benali, Reca; Di Carmine, Simy.