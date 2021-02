Milan-Crotone dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Milan capolista ospita il Crotone ultimo in classifica nella 21ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

MILAN-CROTONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Milan-Crotone

Milan-Crotone Data: 7 febbraio 2021

7 febbraio 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: Sky Sport Serie A (canele 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (251 del satellite)

Sky Sport Serie A (canele 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (251 del satellite) Streaming: Sky Go e Now Tv

Il Milan di Stefano Pioli, capolista del campionato, sfida il Crotone dell'ex Giovanni Stroppa, ultimo in graduatoria, nel testa-coda della 21ª giornata di Serie A. I lombardi guidano la classifica con 46 punti, frutto di 14 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, e hanno un vantaggio di 2 lunghezze sull'Inter, seconda, i calabresi occupano l'ultima piazza a quota 12 punti, con un percorso di 3 vittorie, 3 pareggi e 14 k.o.

Finora i rossoneri hanno sempre vinto in casa in Serie A contro i pitagorici: 2 vittorie su altrettanti confronti. Il Diavolo è reduce da 3 vittorie e una sconfitta nel derby lombardo contro l'Atalanta, i calabresi invece hanno collezionato 3 sconfitte e una vittoria nelle ultime 4 giornate.

Il tecnico del Crotone, Giovanni Stroppa, è il grande ex del confronto: l'ex centrocampista ha infatti collezionato da giocatore 54 presenze e 5 goal in Serie A con la maglia del Milan.

Zlatan Ibrahimovic è il miglior marcatore del Milan con 12 goal all'attivo, il nigeriano Simy è il bomber dei pitagorici con 7 reti realizzate. In questa pagina tutte le informazioni su Milan-Crotone: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO MILAN-CROTONE

Milan-Crotone si disputerà il pomeriggio di domenica 7 febbraio 2021 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 6ª in Serie A fra le due formazioni.

La gara Milan-Crotone sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Maurizio Compagnoni, che sarà affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico.

La partita Milan-Crotone potrà essere seguita anche in diretta streaming mediante Sky Go sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare l'applicazione per sistemi iOS e Android.

In alternativa ci si potrà affidare a Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione di diversi eventi sportivi, fra cui le partite di Serie A, a chi acquista uno dei pacchetti proposti.

consentirà ai suoi lettori di seguire la sfidaancheCollegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto, dal calcio d'inizio al fischio finale.

Pioli avrà sicuramente indisponibili Kjaer e Gabbia in difesa, ed è out anche Brahim Díaz per la lesione ai flessori. In attacco Ibrahimovic sarà il centravanti, mentre alle sue spalle, sulla trequarti, agiranno Saelemaekers, il rientrante Calhanoglu e Rebic. In mediana Bennacer è favorito su Tonali per affiancare Kessié. Davanti a Gianluigi Donnarumma, in difesa è probabile la conferma di Tomori in coppia con Romagnoli, mentre Calabria e Theo Hernández saranno i due esterni bassi.

L'articolo prosegue qui sotto

Stroppa punterà sul 3-5-2 e avrà ai box Molina, Cigarini e Cuomo, con Pedro Pereira in dubbio per un problema al polpaccio e il brasiliano Messias squalificato. Fra i pali agirà Cordaz, mentre Djidji, Marrone e Golemic dovrebbero comporre la difesa a tre. Le due fasce saranno presidiate da Rispoli e Reca, con Eduardo Henrique e Benali interni di centrocampo e Zanellato ad agire da playmaker. Davanti coppia d'attacco composta da Di Carmine e Simy.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Marrone, Golemic; Rispoli, Eduardo Henrique, Zanellato, Benali, Reca; Di Carmine, Simy.