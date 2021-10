Dove vedere Manchester United-Atalanta in tv e streaming

L'Atalanta prova a blindare il primo posto all'Old Trafford: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La capolista Atalanta di scena in casa del Manchester United. Match fondamentale all'Old Trafford tra i nerazzurri di Gasperini e la squadra di Solskjaer, tra possibilità di allungo in classifica e sorpasso in graduatoria nel gruppo F che comprende anche Young Boys e Villarreal.

Dopo i primi due turni di Champions League, l'Atalanta si trova in testa con quattro punti, mentre il Manchester United di Ronaldo è a tre insieme allo Young Boys. Chiude il raggruppamento la squadra Campione in carica dell'Europa League, il Villarreal fermo ad un punto.

Il Manchester United è reduce dal secondo posto in Europa League nella passata stagione, mentre l'Atalanta ha concluso il 2020/2021 continentale negli ottavi di finale di Champions League, eliminata dal Real Madrid di Karim Benzema.

I 'Red Devils' sono reduci dalla sconfitta per 4-2 al King Power Stadium di Leicester. La squadra di Ole Gunnar Solskjaer non vince in Premier League da un mese, ovvero dalla sfida del 19 settembre contro il West Ham. Poi sono arrivati il pari contro l'Everton e il ko contro l'Aston Villa, entrambe in casa, prima del ko contro le 'Foxes'.

Periodo negativo anche per Cristiano Ronaldo, che non trova il goal proprio dalla sfida del 29 settembre contro il Villarreal in Champions League. Il portoghese ex Juve è rimasto a bocca asciuta contro Everton e Leicester in campionato.

L'Atalanta è tornata al successo in campionato nella trasferta di Empoli. Dopo il pari a San Siro e la sconfitta casalinga contro il Milan, la squadra di Gasperini ha calato il poker al 'Castellani' con la doppietta di Ilicic, l'autorete di Viti e il goal di Zapata.

A Old Trafford non ci sarà Rafael Toloi. Il difensore della Nazionale è uscito al 42' del primo tempo nella sfida contro l'Empoli per un problema muscolare al bicipite femorale destro e starà fuori qualche settimana. Al suo posto, Gasperini è pronto ad arretrare De Roon sulla linea dei difensori.

QUANDO SI GIOCA MANCHESTER UNITED-ATALANTA

La gara di Champions League tra Manchester United e Atalanta è in programma mercoledì 20 ottobre 2021 alle ore 21:00. Il match si giocherà all'Old Trafford di Manchester.

DOVE VEDERE MANCHESTER UNITED-ATALANTA IN TV E STREAMING

Manchester United-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky. Basterà collegarsi su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite) o sul canale numero 252 del satellite.

Gli abbonati Sky potranno godersi il match anche in streaming su pc, smartphone e tablet, grazie all'app Sky Go .

In alternativa c'è NOW , servizio on demand di Sky che grazie al pacchetto 'Sport' consente la visione della partita.

Un'ulteriore opzione di diretta streaming è offerta da Mediaset grazie a Infinity: sarà sufficiente andare sul sito oppure scaricare l'app, a seconda del supporto scelto per godersi le emozioni del match.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED-ATALANTA

Non ancora annunciati, né da Sky né da Mediaset, i telecronisti della gara di Champions League tra Manchester United e Atalanta.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan Bissaka, Varane, Lindelof, Alex Telles; Pogba, McTominay; Greenwood, Bruno Fernandes, Sancho; Cristiano Ronaldo.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Demiral, De Roon, Palomino; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Pasalic; Zapata.