Probabili formazioni Manchester United-Atalanta: Gasperini "reinventa" De Roon in difesa

Gasperini alla ricerca di soluzioni per far fronte alle assenze in difesa: giocherà De Roon, nello United di Solskjaer Cristiano Ronaldo in avanti.

Gara storica, l'ennesima, per l'Atalanta che in Champions League fa tappa a Old Trafford e sfida, per la prima volta in assoluto, il Manchester United, un club che ha scritto pagine indelebili della storia del calcio. I Red Devils attuali, però, sono un ricordo sbiadito di quel che erano diversi anni fa: in Premier League faticano molto, mentre l'ultima vittoria della squadra di Ole Gunnar Solskjaer risale all'ultimo turno di Champions, contro il Villarreal, in extremis, grazie a una conclusione ravvicinata di Cristiano Ronaldo. La Dea, invece, si presenta a Old Trafford da prima del girone dopo aver pareggiato contro il Villarreal all'esordio e vinto al Gewiss Stadium contro lo Young Boys grazie alla rete di Matteo Pessina.

Calendario Serie A 2021/2022 Solskjaer conferma il suo 4-2-3-1 con De Gea tra i pali e con Wan Bissaka, molto criticato e reduce da una prestazione negativa contro il Leicester, Lindelof, Maguire e Shaw in difesa. A centrocampo spazio per McTominay e Pogba, che ha già affrontato l'Atalanta, in passato, con la maglia della Juventus, dietro a Greenwood, Bruno Fernandes e Rashford, che agiranno sulla trequarti. La punta sarà Cristiano Ronaldo. Gian Piero Gasperini "reinventa" la sua Atalanta: in porta andrà Musso, in difesa, invece, visti gli indisponibili, insieme a Demiral e Palomino giocherà Marten De Roon, a centrodestra. Ruolo sostanzialmente inedito per l'olandese. A centrocampo Zappacosta e Maehle saranno gli esterni, con Koopmeiners e Freuler centrali, mentre Malinovskyi e Pasalic andranno sulla trequarti dietro a Duvan Zapata. PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED-ATALANTA MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Pogba; Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford; Cristiano Ronaldo. ATALANTA (3-4-2-1): Musso; De Roon, Demiral, Palomino; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Pasalic; Zapata.